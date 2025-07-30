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Женщина впервые назначена королевским астрономом Британии
The Telegraph: Британия впервые назначила женщину королевским астрономом
Британский научный пост королевского астронома впервые за 350 лет заняла женщина, профессор космической физики Мишель Догерти.
Профессор Мишель Догерти стала первой женщиной в истории, назначенной на должность королевского астронома Британии, сообщает The Telegraph.
Она отметила: «Я невероятно рада занять столь важную должность. На этом посту я с нетерпением жду возможности увлечь широкую публику астрономией и показать, насколько она важна и как влияет на нашу повседневную жизнь».
Догерти занимает пост профессора космической физики в Имперском колледже Лондона и специализируется на исследовании магнитных полей планет, включая Сатурн и Юпитер. Она возглавляла работу с магнетометром на борту аппарата NASA Cassini, благодаря чему было обнаружено наличие водяного пара на спутнике Сатурна Энцеладе, что свидетельствует о потенциальной обитаемости этого небесного тела.
За вклад в изучение Солнечной системы Догерти была избрана членом Лондонского королевского общества и получила многочисленные награды, включая медаль Хьюза и звание командора ордена Британской империи.
Должность королевского астронома была учреждена в XVII веке Карлом II и за 350 лет ее занимали всего 15 человек, отмечает ТАСС.
Почетная позиция предполагает консультирование монарха по вопросам астрономии. Мишель Догерти сменит на этом посту лорда Мартина Рииса, руководившего в течение 30 лет.
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