Женщина впервые назначена королевским астрономом Британии

The Telegraph: Британия впервые назначила женщину королевским астрономом

Tекст: Мария Иванова

Профессор Мишель Догерти стала первой женщиной в истории, назначенной на должность королевского астронома Британии, сообщает The Telegraph.

Она отметила: «Я невероятно рада занять столь важную должность. На этом посту я с нетерпением жду возможности увлечь широкую публику астрономией и показать, насколько она важна и как влияет на нашу повседневную жизнь».

Догерти занимает пост профессора космической физики в Имперском колледже Лондона и специализируется на исследовании магнитных полей планет, включая Сатурн и Юпитер. Она возглавляла работу с магнетометром на борту аппарата NASA Cassini, благодаря чему было обнаружено наличие водяного пара на спутнике Сатурна Энцеладе, что свидетельствует о потенциальной обитаемости этого небесного тела.

За вклад в изучение Солнечной системы Догерти была избрана членом Лондонского королевского общества и получила многочисленные награды, включая медаль Хьюза и звание командора ордена Британской империи.

Должность королевского астронома была учреждена в XVII веке Карлом II и за 350 лет ее занимали всего 15 человек, отмечает ТАСС.

Почетная позиция предполагает консультирование монарха по вопросам астрономии. Мишель Догерти сменит на этом посту лорда Мартина Рииса, руководившего в течение 30 лет.

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