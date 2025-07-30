Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные стрелковые бои в Волчанске и окрестных лесах. В районе села Меловое ВСУ предприняли попытки отбить утраченные позиции, однако российские подразделения отразили все контратаки и смогли продвинуться вглубь Харьковской области, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Великобурлукском направлении украинские военные активно пытаются сдержать наступление российских штурмовых групп в сторону села Хатнее. В ходе боев российские бойцы уничтожили две боевые группы противника и продвинулись в лесном массиве к юго-западу от села Меловое. Восточнее села Зарубинка ВСУ трижды предпринимали контратаки, но потерпели неудачу.

В результате огневого поражения российские войска уничтожили десять боевых групп ВСУ и одну пусковую установку беспилотников.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 22 украинские штурмовые группы с автомобильной техникой и несколько станций радиоэлектронной борьбы.

Российские штурмовые подразделения заняли несколько опорных пунктов на берегу Северского Донца и продвинулись к селу Прилипка.

В городской застройке российские подразделения зачистили пять зданий и закрепляются на занятых позициях.

На Сумском направлении украинское командование вернуло на передовую штурмовые подразделения, пытаясь отбить утраченные позиции. В Юнаковке российские войска продолжают зачистку южных окраин, выбив украинских военных из 11 зданий.

За сутки в окрестностях Андреевки, села Садки и в Юнаковке противник провел три контратаки, в которых участвовало более 40 человек. Половина из них была уничтожена, остальные отступили, оставив раненых.

В Сумской области полиция начала кампанию против владельцев незарегистрированных мотоциклов, которые, по словам местных жителей, изымают для нужд ВСУ, говорится в сообщении.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ «продолжают восстанавливать боеспособность подразделений», а российские силы зачищают приграничные лесные массивы, уничтожая боевые группы противника.

Российские операторы беспилотников ликвидировали две украинские группы в районе Рыжевки.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» сорвала ротацию подразделений вооруженных сил Украины на Теткинском и Глушковском направлениях.