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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    8 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    32 комментария
    3 июля 2025, 14:40 • Новости дня

    NOTUS: Трамп не знает подробностей своего законопроекта о госрасходах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп не смог корректно разъяснить детали своего крупного законопроекта о расходах и налогах.

    Как сообщает портал NOTUS, на встрече с умеренными республиканцами и членами Main Street Caucus Трамп заявил, что партия не должна сокращать финансирование программ Medicaid, Medicare и социального страхования, чтобы рассчитывать на успех на выборах, передает РИА «Новости».

    Однако, как рассказал один из участников встречи, именно этот законопроект предусматривает сокращения в Medicaid. Участник напрямую возразил Трампу, напомнив, что поправки затрагивают данную медицинскую программу. Прямая речь собеседника: «Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid».

    В Белом доме ситуацию прокомментировали, отметив, что законопроект направлен на «защиту Medicaid для будущих поколений» через борьбу с расточительством и мошенничеством. Тем не менее по информации NOTUS, внутри республиканской партии сохраняется раскол по поводу инициативы: умеренные республиканцы и консерваторы не поддерживают сокращения. Модераты особенно обеспокоены масштабом урезания расходов на Medicaid, который превышает 1 трлн долларов.

    Ранее Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

    В понедельник во время обсуждения в Сенате законопроекта Дональда Трампа по расходам и налогам полиция вывела мужчину, выкрикивавшего оскорбления в адрес республиканцев.

    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    3 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украину ожидает мрачная расплата на фоне сокращения военной поддержки со стороны США, пишет The Economist.

    В материале издания отмечается, что чем меньше вооружения получит Киев, тем больше людей и территорий Украина может потерять, передает РИА «Новости».

    Авторы публикации указывают, что поддержка США ослабевает, и связывают это с личной неприязнью президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

    Журналисты подчеркивают, что Трамп после возвращения на пост президента в январе не взял на себя обязательств о новых поставках оружия Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Комментарии (0)
    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    1 июля 2025, 08:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.

    Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.

    Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.

    Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.

    Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.

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    1 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп представил новые духи Victory 45-47 по цене 249 долларов за флакон, выпущенные в лимитированной серии с золотой статуэткой.

    Дональд Трамп анонсировал запуск новой парфюмерной линии под названием «Victory 45-47», сообщает Independent. Новый аромат поступил в продажу в понедельник вечером и, по словам Трампа, предназначен для мужчин и женщин, которые «выбирают победу, силу и успех».

    Флакон аромата продается по цене 249 долларов и выполнен в стиле «иконической» золотой статуэтки, при этом продукт заявлен как «лимитированное издание». Выпуск новых духов продолжает линейку парфюмов Трампа, которые начали продаваться в декабре прошлого года.

    Женская версия аромата описывается как символ «уверенности, красоты и неудержимой решимости», а мужская – как олицетворение «силы, уверенности и целеустремлённости». В промоакции Дональд Трамп также призвал приобрести новинку не только для себя, но и для близких, пожелав покупателям получать удовольствие и «продолжать побеждать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы. Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков. Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса.

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    2 июля 2025, 10:04 • Новости дня
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс не продолжать расследование прошлых аспектов жизни жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

    По словам Оуэнс, Трамп обратился к ней после общения с Макроном во время его визита в Белый дом и заявил, что супруга французского лидера «выглядит как женщина», передает Ura.ru.

    Журналистка отметила, что, по ее данным, Брижит Макрон действительно обращалась к врачу по смене пола. Оуэнс также рассказала, что Трамп предлагал ей сделку: если она прекратит расследование, он оплатит ей интервью.

    Брижит Макрон и ее половая принадлежность не первый раз становятся предметом пристального внимания.

    Американская журналистка пообещала представить доказательства того, что 70-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной.

    Суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Их обязали выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.

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    2 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    FT узнала о «холодке по спине» у чиновников с Украины из-за отказа США в оружии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал заместителя главы посольства США на Украине Джона Гинкеля в министерство иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить военную помощь и оборонное сотрудничество, потому что заявление США о приостановке военной помощи Украине вызвало у них оторопь, пишет Financial Times.

    «По словам высокопоставленных официальных лиц США, оружие (для Украины)  включает десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для истребителей NASAMS и F-16», – пишет Financial Times (FT).

    Со стороны США этот шаг был вызван опасениями по поводу военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, добавили источники газеты.

    «Решение Вашингтона вызовет холодок по спине у чиновников на Украине, поскольку они полагались на это оружие для противовоздушной обороны и поддержки на передовой», – уточняет издание.

    По словам одного украинского чиновника, Киев рассчитывал на поставки этих систем, так как они «были обещаны».

    В поставках противотанковых систем, таких как гранатомет AT4, также отказано, в то время как некоторые из 250 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, были задержаны.

    В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после обзора Минобороны об объемах военной  поддержки США по всему миру. При этом Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

    Министерство обороны Украины заявило, что оно проясняет статус поставок, но не было официально уведомлено о приостановке или изменениях в ранее согласованной военной помощи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    До этого газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    3 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия

    Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.

    «Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

    Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

    В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

    Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

    Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

    «Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

    «Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    2 июля 2025, 04:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил арестовать Мамдани на посту мэра Нью-Йорка

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани арестуют, если он в случае победы на выборах будет мешать депортации нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос об отношении к обещаниям Мамдани противостоять усилиям Службы иммиграционного и таможенного контроля, Трамп заявил: «Тогда нам придется его арестовать».

    Трамп также подчеркнул, что «в стране не нужен коммунист», и заверил, что будет «внимательно следить» за ситуацией с Мамдани, передает ТАСС.

    Он отметил, что многие считают Мамдани нелегалом, и пообещал провести проверку. По мнению президента, сейчас кандидат исповедует коммунистические взгляды. «В идеале окажется, что он совсем не коммунист». сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мамдани победил на праймериз Демократической партии и наверняка выиграет выборы, которые пройдут в ноябре 2025 года.


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    3 июля 2025, 03:57 • Новости дня
    Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку
    Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз высказался о необходимости сменить главу Федеральной резервной системы (ФРС), на этот раз обратившись напрямую к главе ведомства Джерому Пауэллу, которого сам назначил на эту должность в 2017 году.

    «Слишком поздно» следует немедленно уйти в отставку!!!» – написал Трамп в Truth Social, используя данное Пауэллу прозвище Too Late (в переводе с англ. Слишком поздно).

    Этой репликой Трамп разразился после того, как куратор компаний-лидеров на рынке вторичной ипотеки Fannie Mae и Freddie Mac призвал Конгресс провести расследование в отношении Джерома Пауэлла, пишет Hill.

    Также президент США сослался на статью из Bloomberg, в которой подробно излагались комментарии директора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) Билла Пулта, который обвинил председателя ФРС во лжи законодателям во время показаний перед Банковским комитетом Сената на прошлой неделе.

    Пулт сказал, что Пауэлл солгал членам комиссии, отвечая на вопросы о реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне. Якобы когда сенаторы надавили на него по поводу предполагаемого плана реконструкции ФРС на сумму 2,5 млрд долларов, Пауэлл сказал, что некоторые из наиболее «причудливых включений» были частью старых планов и отменены.

    «Другие расходы, такие как ремонт лифтов, которые идут прямо в кабинеты членов совета директоров, и мраморных светильников, были основными расходами на поддержание функций, которые всегда были в здании, сказал Пауэлл», – говорится в материале.

    Пулт же обвинил Пауэлла в преднамеренном введении сенаторов в заблуждение «ложными» показаниями и отмечал, что его заявления были достаточными, чтобы считаться причиной для увольнения главы ФРС.

    Срок полномочий Пауэлла заканчивается в 2026 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснила, что Трамп рассматривал возможность досрочного назначения следующего председателя Федеральной резервной системы, чтобы сменить нынешнего председателя Джерома Пауэлла.

    Также президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка. До этого Пауэлл признал, что увеличение пошлин Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга?

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    30 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Объявлено об отмене санкций США против Сирии

    Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.

    Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

    Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

    В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

    Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.

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    3 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По информации FT, главной темой обсуждения станет вопрос приостановки поставок вооружений из США на Украину, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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