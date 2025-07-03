Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
NOTUS: Трамп не знает подробностей своего законопроекта о госрасходах
Президент США Дональд Трамп не смог корректно разъяснить детали своего крупного законопроекта о расходах и налогах.
Как сообщает портал NOTUS, на встрече с умеренными республиканцами и членами Main Street Caucus Трамп заявил, что партия не должна сокращать финансирование программ Medicaid, Medicare и социального страхования, чтобы рассчитывать на успех на выборах, передает РИА «Новости».
Однако, как рассказал один из участников встречи, именно этот законопроект предусматривает сокращения в Medicaid. Участник напрямую возразил Трампу, напомнив, что поправки затрагивают данную медицинскую программу. Прямая речь собеседника: «Но в этом законопроекте мы как раз затрагиваем Medicaid».
В Белом доме ситуацию прокомментировали, отметив, что законопроект направлен на «защиту Medicaid для будущих поколений» через борьбу с расточительством и мошенничеством. Тем не менее по информации NOTUS, внутри республиканской партии сохраняется раскол по поводу инициативы: умеренные республиканцы и консерваторы не поддерживают сокращения. Модераты особенно обеспокоены масштабом урезания расходов на Medicaid, который превышает 1 трлн долларов.
Ранее Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.
В понедельник во время обсуждения в Сенате законопроекта Дональда Трампа по расходам и налогам полиция вывела мужчину, выкрикивавшего оскорбления в адрес республиканцев.