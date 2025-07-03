Путин заявил о прочности дружбы России и Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

В послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки между Россией и Белоруссией остаются столь же прочными, как и прежде, несмотря на серьезные внешние угрозы и вызовы.

Путин отметил, что страны продолжают активно развивать сотрудничество в различных сферах, координируют действия на международной арене и совершенствуют институты Союзного государства. «Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства», – говорится в тексте поздравления.

В телеграмме также отмечается особая роль взаимовыручки между двумя странами, которые сохраняют союзнические отношения даже в непростых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Путин в поздравлении подчеркнул важность праздника, который связывают с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.