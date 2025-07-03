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Путин заявил о прочности дружбы России и Белоруссии
Во время поздравления с Днем независимости Белоруссии президент России Владимир Путин отметил неизменную крепость союзнических отношений между Россией и Белоруссией на фоне внешних вызовов.
В послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки между Россией и Белоруссией остаются столь же прочными, как и прежде, несмотря на серьезные внешние угрозы и вызовы.
Путин отметил, что страны продолжают активно развивать сотрудничество в различных сферах, координируют действия на международной арене и совершенствуют институты Союзного государства. «Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства», – говорится в тексте поздравления.
В телеграмме также отмечается особая роль взаимовыручки между двумя странами, которые сохраняют союзнические отношения даже в непростых условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Путин в поздравлении подчеркнул важность праздника, который связывают с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.