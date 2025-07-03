Эксперты рассказали о роли России при формировании БРИКС нового миропорядка

Tекст: Олег Исайченко

«Вскоре в Рио-де-Жанейро стартует XVII саммит БРИКС, к которому объединение подходит значительно расширившись. Страны подтверждают свою стабильность за счет взвешенной макроэкономической и денежно-кредитной политики. Их экономики составляют около 40% мирового ВВП, и эта доля будет расти», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Кроме того, во время прошлогоднего саммита в Казани было объявлено о создании института партнеров БРИКС. Сегодня это Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, а также Нигерия и Вьетнам, партнерство которых будет оформлено в Рио-де-Жанейро», – перечислил он и указал: саммит в России показал «полное отсутствие политической и экономической изоляции нашей страны в мире».

Важно и то, что участием в БРИКС Россия воплощает одну из главных целей своей внешней политики: построение справедливого многополярного мироустройства с участием стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, отметила Мария Прокофьева, член Экспертного клуба «Дигория».

При этом ключевая задача БРИКС — не замена существующих международных институтов, а формирование новых, независимых механизмов для развития суверенного торгового и экономического пространства, уточнил Алексей Малинин, учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества.

Поэтому сегодня полмира смотрит на БРИКС и Россию как на пример отказа от колониальных торгово-экономических отношений с Западом, добавил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «К тому же, организация не приемлет несправедливость и дискриминацию, стремясь сохранить национальные особенности и культурную идентичность каждой страны-участницы», – указал он.

«Больше того, БРИКС – это преимущественно группа реальных экономик, в то время как 60% экономик стран G7 строятся на виртуальных активах. В итоге образуется огромный пузырь, который неизбежно лопнет с громким звуком, ощутимым по всему миру», – заключил аналитик.