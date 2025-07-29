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Глава парламента Грузии назвал протестующих против российских спортсменов ксенофобами
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «ксенофобией» оскорбления со стороны финансируемой из бюджета Евросоюза неправительственной организации в адрес российских фехтовальщиков – участников чемпионата мира в Тбилиси.
«Ксенофобию нельзя оправдать словами о том, что «Россия воюет», ксенофобия разжигает ненависть и стимулирует насилие», – заявил он. Так глава высшего законодательного органа Грузии прокомментировал высказывания главы одной НПО Байи Патарая, которая назвала «провокацией» допуск российских спортсменов на чемпионат, а самих фехтовальщиков – «русскими свиньями».
Шалва Папуашвили отметил, что данные ксенофобские высказывания «финансируются и стимулируются постпредством ЕС в Грузии». Председатель парламента подчеркнул, что ксенофобия не является свойственной народу Грузии, поэтому от него так далеки подобные НПО.
По его словам, в данном случае налицо проявление «новой волны проевропейской ксенофобии».
Он подчеркнул, что постпредство ЕС в Грузии не осудило проявление ксенофобии со стороны финансируемой им НПО, и предположил, что в Брюсселе «назовут дезинформацией» позицию Тбилиси, который осудил то, что «кого-то из-за национальности назвали «свиньей».
Ранее у гостиницы, где остановились российские фехтовальщики, взрывали петарды, надругались над флагом России и вывешивали оскорбительные транспаранты.
Правоохранители Грузии при этом обеспечили личную безопасность самих спортсменов.