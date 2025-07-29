Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.5 комментариев
Польский премьер принес боеголовки дронов на заседание правительства
Во время заседания премьер Польши Дональд Туск показал коллегам в правительстве макеты боеголовок, произведенных в Польше с применением технологий 3D-печати.
Туск принес на правительственное заседание боевые части дронов, передает РИА «Новости». Он разместил на столе несколько боеголовок, заверив министров, что предметы не опасны и являются макетами, а не реальными боеприпасами.
«Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты», – заявил Туск.
Премьер объяснил, что его целью было побудить правительство стимулировать производство подобной продукции в Польше. Туск подчеркнул: «Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции».
Он добавил, что все представленные макеты произведены полностью в Польше с использованием 3D-принтеров и предназначены для польских дронов, которые также полностью собираются в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные начали использовать тяжелый ударный дрон Bayraktar TB2 для круглосуточного наблюдения за ситуацией на восточной границе страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас страна живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена».