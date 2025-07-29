Польский премьер принес боеголовки дронов на заседание правительства

Tекст: Ольга Иванова

Туск принес на правительственное заседание боевые части дронов, передает РИА «Новости». Он разместил на столе несколько боеголовок, заверив министров, что предметы не опасны и являются макетами, а не реальными боеприпасами.

«Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты», – заявил Туск.

Премьер объяснил, что его целью было побудить правительство стимулировать производство подобной продукции в Польше. Туск подчеркнул: «Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции».

Он добавил, что все представленные макеты произведены полностью в Польше с использованием 3D-принтеров и предназначены для польских дронов, которые также полностью собираются в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные начали использовать тяжелый ударный дрон Bayraktar TB2 для круглосуточного наблюдения за ситуацией на восточной границе страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас страна живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена».