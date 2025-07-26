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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня

    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

    24 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, исходят не от Китая, Пекин не видит кардинальных противоречий с ЕС и выступает против торговых ограничений со стороны Брюсселя, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпиня, Китай не является источником вызовов для Евросоюза, в двусторонних отношениях отсутствуют фундаментальные противоречия и геополитические конфликты, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отдельно выразил надежду, что руководство Евросоюза откажется от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере. По его словам, Китай рассчитывает, что европейская сторона будет сохранять открытость рынков и создавать комфортные условия для работы китайских компаний.

    Эти заявления прозвучали на встрече председателя КНР с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в пекинском Доме народных собраний. Китайские власти считают, что отказ от торговых ограничений укрепит экономические связи между сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине.

    Сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

    До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС пошел на обострение отношений с Китаем по экономическим и политическим причинам.

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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Евросоюза в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Китая прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с руководством Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту.

    Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прошла в Пекине, передает ТАСС. О событии стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Стороны провели переговоры, однако детали и содержание обсуждения в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

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    24 июля 2025, 04:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу законодательных изменений, лишающих независимости два ключевых антикоррупционных органа.

    «Глава ЕК фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к правительству Украины за разъяснениями. Уважение к верховенству закона и борьба с коррупцией являются ключевыми элементами Европейского союза. Ожидается, что Украина, как страна-кандидат, будет полностью соблюдать эти стандарты. Компромисса быть не может», – приводит портал Barrons реплику представителя ЕС Гийома Мерсье.

    Во вторник Зеленский подписал вызвавший широкую критику закон, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) находятся в прямом подчинении у генерального прокурора, который назначается президентом страны.

    Закон вызвал крупную акцию протеста в Киеве, в ней приняли участие более тысячи человек. В среду Зеленский выступил в защиту изменений, заявив, что страна столкнулась с «общим врагом».

    Однако, в то время как правительство утверждает, что закон улучшит работу антикоррупционных ведомств, критики говорят, что он консолидирует власть в руках Зеленского и позволит правительству вмешиваться в громкие дела о взяточничестве.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты
    4 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше.

    В среду у театра имени Франко в центре Киева снова собрались протестующие  против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К вечеру украинские СМИ сообщили о более 9 тыс. протестующих в Киеве.

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    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

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    24 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

    Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу о наличии у России сил ядерного сдерживания, комментируя новый стратегический обзор Франции об «угрозе нападения России на Европу».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

    Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

    Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

    Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

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    24 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Стало известно о согласовании ЕС пошлин на товары из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Евросоюза согласовали пакет ответных пошлин, который может затронуть американскую продукцию на сумму свыше 109 млрд долларов уже в августе, сообщает France Press.

    Страны ЕС согласовали введение ответных пошлин на товары из США общей стоимостью 109 млрд долларов, если торговые переговоры с Вашингтоном завершатся безрезультатно, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press и европейских дипломатов. Решение было принято в четверг на встрече представителей стран ЕС.

    Согласно информации агентства, пакет мер включает новые пошлины на американские товары на сумму 93 млрд евро (109 млрд долларов), и их действие может начаться уже с 7 августа, если стороны не придут к соглашению. В этот перечень вошли и ранее согласованные пошлины на товары из США стоимостью 21 млн евро (24 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США начали переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

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    26 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Раде указали на изменение позиции ЕС по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза, которые прежде готовы были на «экстраординарные» меры для вступления Украины в ЕС, изменили свою позицию из-за попытки Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк отметил, что западные страны уже намекнули на прекращение внешнего финансирования, если ситуация с антикоррупционными структурами не изменится. Он подчеркнул, что Киев и так не выполнял часть требований МВФ и ЕС. «Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа», – приводит его слова ТАСС.

    По словам депутата, отсутствие независимости НАБУ может привести к тому, что Украина не сможет получить дополнительные средства, а страна уже в ближайший месяц должна подготовить проект бюджета на следующий год. Железняк подчеркнул, что без внешних вливаний Украине будет крайне сложно.

    Он также затронул вопрос евроинтеграции, отметив, что в Евросоюзе исчезли сторонники обхода венгерской блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Железняк пояснил, что после принятия закона у европейских партнеров нет аргументов поддерживать Киев, что значительно замедлило или остановило процесс евроинтеграции.

    «Достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли», – сказал Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Украинские СМИ отметили, что Зеленский в итоге «сдал назад» при внесении инициативы по реформе НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    24 июля 2025, 13:45 • Новости дня
    Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС

    Захарова отвергла заявления о причастности России к хакерским атакам на выборах в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада в причастности России к кибератакам на европейских выборах не подкреплены доказательствами.

    По словам Захаровой, заявления ЕС и НАТО о причастности России к кибератакам на выборах в ряде европейских стран являются политически мотивированным фейком, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств, отметив, что западные столицы используют подобную риторику в пропагандистских целях.

    Захарова добавила, что недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердили, что дело о вмешательстве России в выборы раскручивалось администрацией Барака Обамы и является подлогом. По ее словам, этот подлог был использован для внутриполитической борьбы в США и очернения имиджа России.

    Она напомнила, что Россия в 2024 году инициировала создание межправительственного реестра контактных пунктов ООН для реагирования на компьютерные инциденты. Захарова уточнила, что за все время существования механизма ни одной страны, обвиняющей Россию в хакерских атаках, не воспользовалась этим инструментом для обмена информацией.

    ЕС и НАТО ранее обвиняли Россию в «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что спецслужбы США в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    Габбард также представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о вмешательстве России, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

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    24 июля 2025, 05:20 • Новости дня
    Сийярто заявил о готовности Венгрии с Россией искать решение при запрете на газ

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт совместно с российскими энергетическими компаниями готов искать альтернативу поставкам газа из России на случай, если Евросоюз введет запрет на импорт топлива, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгерский министр напомнил, что он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, где провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний.

    «Там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию, даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой», – поделился он с ТАСС.

    В рамках санкций Евросоюза против России с января 2026 года планируется запретить спотовые закупки российского газа странами ЕС. Все государства – члены ЕС должны будут отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года.

    Правительство Венгрии ранее заявило, что не поддержит план Еврокомиссии о полном прекращении поставок нефти и газа из России к началу 2028 года.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Будапешт настаивает на отмене ограничений ЕС на поставки российских энергоносителей на фоне угрозы роста мировых цен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


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    24 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    Сийярто заявил об угрозе ослабления ЕС из-за Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что расширение Евросоюза за счет Украины приведет к ослаблению объединения и усилению военных рисков.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил каналу CNN, что нынешнее состояние Украины сделало бы Европейский союз слабее, передает ТАСС. Он подчеркнул, что при обсуждении расширения Евросоюза ключевой вопрос заключается в усилении союза, однако Украина, по его мнению, не сможет этого обеспечить.

    Сийярто заявил: «Когда речь идет о расширении Евросоюза, основная проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы новые государства-члены в ЕС сделали вас сильнее. А Украина, безусловно, не сделает ЕС сильнее, наоборот, страна, вовлеченная в военные действия, принесла бы состояние войны на территорию ЕС, чего мы не хотим».

    Он также добавил, что именно военное положение на Украине и ее нынешнее положение могут серьезно ослабить Евросоюз. По словам Сийярто, Будапешт придерживается своей позиции по вопросу членства Украины в сообществе именно по этим причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял решение, которое осложняет процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении на Украине в Евросоюз. Министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро противоречит процессу вступления страны в Европейский союз.

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    25 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Иран оценил переговоры с «евротройкой» как откровенные и серьезные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    Гарибабади отметил, что вместе с другим замглавы МИД Маджидом Тахт-Раванчи они провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с европейскими дипломатами, передает ТАСС.

    В ходе встречи обсуждались последние события, касающиеся отмены санкций и вопросов ядерной программы Ирана. В заключение он добавил, что стороны затронули ключевые темы, связанные с санкциями и ядерной проблематикой.

    «Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этому вопросу продолжатся», – отметил Гарибабади в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Переговоры между Ираном и странами «евротройки» прошли впервые после окончания 12-дневного конфликта с Израилем.

    Ранее сообщалось, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией

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    25 июля 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico назвал угрозы Европы санкциями Ирану «игрой на публику»

    Tекст: Вера Басилая

    Агрессивная риторика Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связана скорее с желанием продемонстрировать силу, «игрой на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.

    Издание пишет, что европейские страны публично угрожают Ирану восстановлением санкций Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать «свою силу», передает ТАСС.

    По мнению издания, подобная риторика Британии, Германии и Франции ошибочна и лицемерна, она является «игрой на публику», поскольку именно Иран, в отличие от ЕС и США, следовал условиям ядерной сделки.

    Politico отмечает, что иранская сторона начала постепенное сокращение обязательств только после диверсий на своих ядерных объектах, убийств ученых и невыполнения европейцами собственных обещаний.

    «Европа занимается нагнетанием обстановки, а не продвижением диалога», – отмечает издание.

    Попытки привести в действие механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, по мнению Politico, говорят о политической ангажированности европейских стран в вопросе иранской ядерной программы. Эти шаги могут нанести урон международному имиджу Европы.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров с европейской тройкой по иранской ядерной программе состоится 25 июля в Стамбуле. Ранее портал Axios передавал, что США и «евротройка» определили конец августа как крайний срок для заключения новой ядерной сделки, в противном случае европейцы готовы вернуться к санкциям против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что Европа предложила Ирану отсрочку санкций ради новых переговоров.

    Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран готов к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

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    26 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Орбан назвал новый бюджет ЕС военной программой против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что проект семилетнего бюджета ЕС нацелен на финансирование военных действий против России и подготовку к войне.

    По его словам, проект нового бюджета Евросоюза рассчитан на военное противостояние с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». По словам Орбана, опубликованный семилетний бюджет представляет собой военный документ, поскольку «все в нем составлено в соответствии с логикой войны». Он отметил, что 20% средств планируется направить на Украину, а оставшиеся деньги будут использованы не на развитие, а на подготовку к войне.

    Орбан подчеркнул: «Это бюджет Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнет РФ». Он добавил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что за два года бюджет будет скорректирован.

    Глава венгерского правительства также сообщил, что Венгрия уже получила примерно половину замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС – 12 млрд евро. Он заявил, что Будапешт не согласится одобрить новый проект бюджета до полного возврата оставшихся средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в том, что она поощряет эскалацию конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны из-за событий на Украине увеличивается. Он также отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте.

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    26 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил тревожную тенденцию увеличения вероятности третьей мировой войны, ссылаясь на международные опросы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в Бэиле-Тушнад, передает ТАСС. По словам Орбана, вероятность мировой войны постоянно увеличивается, что подтверждают результаты опросов в шести ведущих странах мира.

    Он подчеркнул: «Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает». Опросы показали, что 55% французов, 50% испанцев, 46% итальянцев, 45% американцев, 41% британцев и 41% немцев считают угрозу новой мировой войны реальной.

    Премьер-министр призвал сделать все возможное для предотвращения глобального конфликта, отметив, что «весь мир ощущает холодный ветер войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза введения санкций против лидеров Украины после гибели венгерского гражданина. Венгрия заблокировала процесс сближения Украины с Евросоюзом из-за ситуации с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье.

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