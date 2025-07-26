  • Новость часаРоссийские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
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    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины
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    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 14:21 • Новости дня

    Аэропорт Сочи стабилизировал рейсы после временных ограничений полетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная гавань Сочи восстановила нормальное расписание рейсов, несмотря на временные ограничения и высокий пассажиропоток в летние дни.

    Аэропорт Сочи сумел нормализовать расписание рейсов после введения временных ограничений на использование воздушного пространства, передает ТАСС. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале воздушной гавани.

    Сейчас, по данным аэропорта, задержаны девять рейсов, как на прилет, так и на вылет, время ожидания превышает два часа. Представители аэропорта пояснили, что причины задержек связаны либо с поздним прибытием самолетов, либо с техническими вопросами у авиакомпаний.

    Несмотря на высокий пассажиропоток, скоплений людей в терминале не наблюдается. Администрация отмечает, что ситуацию удалось взять под контроль и обеспечить удобство для путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи задержали вылет и прилет 38 авиарейсов. Лайнер, летевший в Сочи, направился обратно в аэропорт отправления в Новосибирске. Аэропорт Сочи пообещал восстановить расписание за два дня.

    25 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял решение, которое запрещает Google Ireland Limited участвовать в судебных разбирательствах на территории США, касающихся банкротного дела ООО «Гугл» в России. Поводом стал иск конкурсного управляющего Валерия Таляровского, добившегося признания таких действий нарушающими российскую юрисдикцию. Суд постановил, что за каждое незаконное разбирательство корпорация может быть оштрафована на 65,08 млрд рублей.

    Несмотря на ранее установленный запрет, ирландский офис Google продолжил участие в процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, на что и последовала реакция российского арбитража, передают «Ведомости». По мнению суда, продолжение процессов за рубежом может существенно навредить ООО «Гугл», фактически заблокировав его участие в российской процедуре банкротства.

    Таляровский подчеркнул, что Google пытается добиться переноса споров в коммерческий арбитраж за рубежом, что, по его словам, невозможно как юридически – ввиду санкций, так и по существу, поскольку вопросы субсидиарной ответственности и признания сделок недействительными находятся в исключительной компетенции российских государственных судов.

    В заявлении управляющего говорится, что банкротство ООО «Гугл» связано с действиями головных компаний Google International LLC и Google LLC, которые в соответствии с антироссийскими санкциями заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ – ныне являющихся кредиторами. Также к Google выдвигаются претензии за нарушение антимонопольного законодательства и регламентов, регулирующих деятельность интернет-СМИ в России.

    Издание поясняет, что сумма возможного взыскания – 65,08 млрд рублей – составляет половину от суммы претензий, которые предъявил конкурсный управляющий. Они касаются оспариваемых платежей, сделанных в пользу Google Ireland Limited в 2009 и 2018 годах.

    В марте с Google в России взыскали часть штрафа в размере восьми миллиардов рублей, который был наложен на компанию за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.

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    25 июля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Эксперт Кашин: «Адмирал Кузнецов» на рейде сжигал ресурс своей силовой установки

    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. В пятницу в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что ремонт «Адмирала Кузнецов» нецелесообразен и корабль может быть продан или утилизирован.

    «Сама концепция "Адмирала Кузнецова" сильно отличалась от западных авианосцев, авианесущий крейсер должен был стать важным элементом обеспечения безопасности атомных подводных лодок, находящихся на боевой службе. Корабль не предназначался для проецирования силы и операций у берегов других континентов», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Отечественная школа палубной авиации создавалась ценой больших усилий и жертв, но при этом флот не смог обеспечить "Адмиралу Кузнецову" нормальные условия базирования в тяжелых условиях Севера, – продолжил собеседник. – Корабль не имел полноценно оборудованного причала и вынужден был проводить практически все время на рейде, сжигая ресурс своей силовой установки, что приводило к ухудшению его технического состояния».

    Кроме того, в ходе эксплуатации вскрылись проблемы с надежностью главной энергетической установки, которая периодически выходила из строя, что ограничивало возможности применения крейсера. «Таким образом, корабль быстрее изнашивался и не мог использоваться на полную мощность», – поясняет эксперт.

    Были, по его словам и другие проблемы: «Из-за отсутствия специального причала возникали большие трудности с погрузкой на "Адмирал Кузнецов" необходимого оборудования, топлива и боеприпасов». Кашин напомнил, что первые два китайских авианосца были построены примерно по тому же проекту, что и «Адмирал Кузнецов», но в КНР сразу создавалась вся необходимая инфраструктура не только для обучения экипажа и персонала, но и причалы, и судоремонтные мощности.

    Что касается вопроса о том, нужны ли России тяжелые авианосцы, то Кашин подчеркивает, что главное здесь – это вопрос распределения ресурсов. «Если посмотреть на полученный нами опыт, то становится ясно, что флот не может являться приоритетом номер один в борьбе за ресурсы. Приоритет номер один – это ракетные войска стратегического назначения и в целом стратегические ядерные силы», – рассуждает Кашин. По его словам, вторым приоритетом являются сухопутные войска.

    «Мы тратили миллиарды рублей на авианосец, который не могли нормально эксплуатировать. Если бы этого авианосца не было, то средства были бы потрачены на более современную бронетехнику, артиллерию и автотранспорт, средства связи, системы управления и беспилотники. И таких "белых слонов", роль которых в обеспечении нашей обороноспособности вызывает большие сомнения, у нас довольно много на флоте», – подытожил эксперт.

    В пятницу председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин назвал нецелесообразным ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за его возраста и высокой стоимости. Корабль может быть продан или утилизирован.

    Авианосец встал на длительный ремонт после участия в 2016-2017 годах в боевой операции у берегов Сирии. Сообщалось, что крейсер планировали модернизировать и продлить срок службы на 20 лет, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также усовершенствованной навигационной системой. Однако сроки завершения ремонта неоднократно переносились.

    В декабре 2019 года в Мурманске на авианосце произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.

    «Адмирал Кузнецов» был единственным в составе ВМФ России авианосцем, мог обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета. Корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. В составе его вооружения были крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны. В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» – истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    26 июля 2025, 08:26 • Новости дня
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    По его словам, Россия ответит немедленно и сокрушительно на любые военные посягательства против Калининградской области с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    Патрушев подчеркнул: «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ».

    Он отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России. По его словам, у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

    Высказывания Патрушева последовали за заявлением командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью. Тот ранее рассказал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде и реализации стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

    Помощник главы России также сравнил нынешние западные стратегические планы с устремлениями «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков», которые, по его словам, в итоге «оказались на свалке истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, чтобы оценить выполнение планов по подготовке моряков. Балтийский флот укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Патрушев рассказал о сценариях захвата Калининграда, которые отрабатываются на учениях НАТО.

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    25 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Reuters: Глава индийской Nayara Energy ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
    @ nayaraenergy.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор индийской компании Nayara Energy, связанной с Роснефтью, Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций Европейского союза против России, пишет Reuters.

    В материале Reuters уточняется, что санкции были нацелены против самой компании, что и стало причиной ухода топ-менеджера, передает «Ura.Ru».

    «Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», – говорится в публикации.

    По информации агентства, на место Доридеса уже назначен новый исполнительный директор Сергей Денисов, работающий в Nayara Energy с 2017 года. Алессандро де Доридес возглавлял компанию с апреля 2024 года. Решение о кадровых перестановках принято 23 июля.

    Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасны новые ограничения.

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    25 июля 2025, 18:53 • Новости дня
    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт

    Следователь сообщил о заказе взрыва украинскими властями и участии криминалитета

    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве уголовное дело о гибели главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна после взрыва в «Алых парусах» изменило квалификацию на терроризм.

    Дело о февральском взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» было переквалифицировано с убийства на теракт, передает ТАСС.

    Как сообщил руководитель управления СК по Москве Максим Денисов, расследование продвинулось, и следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей и реализован через этнический криминалитет.

    По словам Денисова, один из сообщников доставил классическую противопехотную мину со специальным взрывателем: для подрыва использовали отдельно заложенный пластид, который, скорее всего, привели в действие дистанционно. От него сработала основная мина.

    Денисов также отметил, что не менее двух других фигурантов осуществляли наблюдение, а один из них после взрыва покинул Россию и теперь заочно привлечен к ответственности.

    Следователь подчеркнул, что исполнитель, погибший на месте, осознанно совершал преступление. «У него родственники на Украине – дочь. Возможно, ему обещали деньги», – прокомментировал Денисов возможный мотив. В рамках расследования также возбуждено дело об организации незаконной миграции,э.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининградской области и Москве ликвидировали межрегиональный канал незаконной миграции, через который около 40 мигрантов из Центральной Азии въехали в Россию по фиктивным приглашениям и заплатили за услуги от 2 до 15 тыс. рублей. Суд в Москве арестовал фигуранта уголовного дела о незаконной миграции, возбужденного после расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где погиб Армен Саркисян.

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    25 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    На курортах Турции установилась аномальная жара

    Температура в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса

    На курортах Турции установилась аномальная жара
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В восточных регионах Турции зафиксированы экстремальные значения температуры, в том числе в курортных зонах. В ряде мест страны температура уже достигла 49,9 градуса по Цельсию.

    Аномальная жара установилась в Турции, температура воздуха в ряде восточных городов приблизилась к 50 градусам, сообщает Anadolu. В четверг температура свыше 40 градусов отмечена как минимум в 38 городах страны, включая популярные курортные зоны Анталья и Мугла, а также Анкару.

    Агентство уточняет, что в Сиирте термометры показали 49,1 градуса, в Кызылтепе – 48,8 градуса, аналогичные значения зафиксированы в Джизре. В пятницу был установлен новый температурный рекорд: в городе Силопи столбики термометров достигли отметки 49,9 градуса.

    На фоне экстремальной жары в ряде провинций разгораются лесные пожары. В Анталье за пятницу удалось потушить возгорания минимум в трех районах, однако к вечеру огонь распространился на Аланью и Газипашу. В этих районах были эвакуированы жители четырех домов.

    По прогнозу Генерального управления метеорологии Турции, аномальная жара продлится до 2 августа и будет превышать сезонные показатели на 7–12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании заявили о резком росте числа смертей, которые связаны с аномальной жарой, наблюдавшейся с середины мая по июль 2025 года. В Москве установили температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.

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    25 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы

    МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии

    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    @ Следственный комитет РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.

    Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.

    В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

    Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.

    Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    25 июля 2025, 19:09 • Новости дня
    Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности

    Заслуженный юрист России Соловьев прокомментировал перспективы уголовного дела против певицы Седоковой

    Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для доказательства вины необходимо предоставить целый ряд фактов, свидетельствующих об умысле виновного, сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя обращение семьи баскетболиста Тиммы в полицию России и Латвии с целью привлечь экс-супругу баскетболиста Анну Седокову по статье «Доведение до самоубийства».

    Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который намеренно расстался с жизнью в декабре прошлого года, решила привлечь его бывшую жену певицу Анну Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». На артистку уже поданы заявления в правоохранительные органы Латвии и России.

    «Согласно статье 110 Уголовного кодекса, доведение до самоубийства должно быть осуществлено определенным способом, а именно путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Наказание предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – говорит Соловьев.

    Для того чтобы подтвердить вину какого-либо человека по данной статье, продолжает собеседник, необходимо доказать один из двух вариантов умысла виновного: обвиняемый либо ставил себе цель довести другого человека до самоубийства, либо унижал этого человека. Следствию надо установить причинно-следственную связь между жестоким обращением и унижениями и принятым решением об уходе из жизни.

    Подтверждением в таком случае может служить, например, предсмертная записка, где самоубийца прямо говорит, что стало причиной, объясняет специалист. При ее обнаружении необходимо будет провести почерковедческую экспертизу, чтобы установить – действительно ли ее написал тот человек. Понадобится и психолого-криминалистическая экспертиза, чтобы определить, не хотел ли человек ложно обвинить кого-то.

    Также, отмечает эксперт, во внимание могут быть приняты переписки между фигурантами дела, свидетельские показания друзей, родственников, коллег. «Но нужно понимать, что свидетельские показания – это оценочное понятие. Поэтому по данной статье важен комплексный подход. Только целый ряд экспертиз может это доказать», – предупреждает юрист.

    По его словам, несмотря на то что баскетболист – гражданин Латвии, а певица является гражданкой Украины, сам инцидент произошел на территории Российской Федерации, поэтому совершенно логично, что заявления о возбуждении уголовного дела поданы в России и Латвии. «Однако на какие факторы будут опираться латышские органы, абсолютно непонятно, поскольку потенциальное преступление совершено в России, все задокументировано российской полицией, все вещественные доказательства прикреплены к материалам ведущегося здесь дела», – говорит юрист.

    «Тем не менее латышские органы могут вызвать Седокову на допрос. Она, конечно, может это проигнорировать, и ничего ей за это не будет. Но я бы не стал это рекомендовать. Певица может дать ответы на все интересующие иностранное следствие вопросы в письменной форме, заверив все нотариально, через своего представителя», – заключил Соловьев.

    Ранее Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить имущество, совместно нажитое в браке с Янисом Тиммой.

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    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    25 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    В МВД отказались менять правила допуска водителей старше 60 лет

    Пункт о новых механизмах допуска водителей старше 60 лет исключили

    В МВД отказались менять правила допуска водителей старше 60 лет
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Правила допуска к вождению для граждан старше 60 лет останутся без изменений, соответствующая инициатива была исключена из стратегии.

    Пункт 34, предусматривавший усовершенствование механизмов допуска граждан старшего поколения к управлению автомобилем, был исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения, передает ТАСС. Решение принято после общественного обсуждения и с учетом мнения экспертов.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поддержал исключение этого пункта.

    «С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», – отметила Волк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России подготовили стратегию по пересмотру подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который расширяет полномочия ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    25 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске

    Военкор Гавриш сообщил о боях в городской застройке Красноармейска

    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вошли в Красноармейск (Покровск), где уже начались ожесточенные бои в городской застройке, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Российские войска продолжают активное наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут», передает «Россия 1». По его словам, бойцы ВС России уже ведут бои в городской застройке, штурм города не прекращается ни на минуту.

    Гавриш сообщил, что российские военные закрепились в центре села Зверево и, продвигаясь через поселок Леонтовичи, смогли пройти узкой полосой до застроек самого Красноармейска.

    Военкор отметил, что у ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка пехоты, украинские силы в основном сдерживают наступление российской армии с помощью беспилотников. Гавриш предположил, что Красноармейск будет освобождаться по секторам: город «будет нарезаться на «пирог» и секторами будет освобождаться».

    Также он сообщил, что бои идут не только в самом городе, но и в его окрестностях – в районах населенных пунктов Чунишино, Удачное и Мирноград.

    Ранее сообщалось, что на окраинах Красноармейска в ДНР начались ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске.

    Подполье сообщило о массовом отказе бойцов ВСУ отправляться под Красноармейск.

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