Аэропорт Сочи пообещал восстановить расписание за два дня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аэропорт Сочи совместно с авиакомпаниями работает над восстановлением стабильного расписания после недавнего введения и отмены временных ограничений, сообщает ТАСС. Ожидается, что на полную стабилизацию потребуется один-два дня, о чем говорится в официальном сообщении аэропорта.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов, формируется расписание работы с учетом вынужденных изменений. Совместно с авиакомпаниями, мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится один-два дня», – отмечается в заявлении.

По состоянию на утро 24 июля, согласно онлайн-табло аэропорта, около 30 рейсов на прилет и вылет задерживаются. Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи с 23:08 по московскому времени 23 июля до 03:05 24 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в акватории Черного моря работала система ПВО в связи с атакой украинских дронов. Обломки сбитых беспилотников падали на территории Сочи.