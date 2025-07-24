Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Мэр Сочи сообщил о падении обломков БПЛА на улице Авиационной
В ночь на четверг в акватории Черного моря работала система ПВО, обломки сбитых украинских дронов падали на территории города, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
«Обломки БПЛА упали на улице Авиационной. Возгорание ликвидировано. На месте задействованы специальные и экстренные службы», – написал он в Telegram-канале.
Прошунин добавил, что краевой оперштаб информирует об отсутствии угрозы с воздуха, вся городская инфраструктура работает штатно.
«Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО», – обратился мэр Сочи к горожанам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг одна женщина погибла, вторая получила ранения в Сочи от падения обломков БПЛА.
Этой же ночью по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.