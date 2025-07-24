Мэр Сочи сообщил о падении обломков БПЛА на улице Авиационной

Tекст: Ирма Каплан

«Обломки БПЛА упали на улице Авиационной. Возгорание ликвидировано. На месте задействованы специальные и экстренные службы», – написал он в Telegram-канале.

Прошунин добавил, что краевой оперштаб информирует об отсутствии угрозы с воздуха, вся городская инфраструктура работает штатно.

«Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО», – обратился мэр Сочи к горожанам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг одна женщина погибла, вторая получила ранения в Сочи от падения обломков БПЛА.

Этой же ночью по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.



