Депутат Рады сообщила об открытии дела о цензуре эфира

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, передает РИА «Новости». Геращенко отметила, что заявление в полицию и офис генпрокурора подала партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко.

По словам Геращенко, сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье уголовного кодекса «препятствование журналистской деятельности». «Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне «Единые новости», – заявила депутат в своем Telegram-канале.

Геращенко также подчеркнула, что телемарафон стал «узаконенной политической цензурой», ежегодно получающей около 2 млрд гривен (почти 48 млн долларов) из государственного бюджета. Она напомнила, что в 2021 году президент Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В феврале 2022 года власти Украины создали объединенный телемарафон, производство контента для которого осуществляют телеканал «Рада», Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media и Inter Media Group. К работе над марафоном не допустили «Эспрессо», «Прямой» и «5 канал», близкие к Порошенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявил о риске лишения Киевом европейской поддержки из-за обысков в НАБУ. СБУ провела масштабные обыски у сотрудников антикоррупционного бюро на Украине. В Верховной раде объяснили эти обыски конфликтом между Ермаком и Кривоносом.