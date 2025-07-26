Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Депутат Рады сообщила об открытии дела о цензуре эфира
В рамках досудебного расследования национальная полиция на Украине изучает возможное вмешательство в работу журналистов, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, передает РИА «Новости». Геращенко отметила, что заявление в полицию и офис генпрокурора подала партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко.
По словам Геращенко, сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье уголовного кодекса «препятствование журналистской деятельности». «Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне «Единые новости», – заявила депутат в своем Telegram-канале.
Геращенко также подчеркнула, что телемарафон стал «узаконенной политической цензурой», ежегодно получающей около 2 млрд гривен (почти 48 млн долларов) из государственного бюджета. Она напомнила, что в 2021 году президент Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
В феврале 2022 года власти Украины создали объединенный телемарафон, производство контента для которого осуществляют телеканал «Рада», Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media и Inter Media Group. К работе над марафоном не допустили «Эспрессо», «Прямой» и «5 канал», близкие к Порошенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявил о риске лишения Киевом европейской поддержки из-за обысков в НАБУ. СБУ провела масштабные обыски у сотрудников антикоррупционного бюро на Украине. В Верховной раде объяснили эти обыски конфликтом между Ермаком и Кривоносом.