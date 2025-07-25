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Украинский боец проиграл под песню Цоя на турнире ММА
Горобец проиграл Кабардиеву в ОАЭ под песню «Хочу перемен» группы «Кино»
В Абу-Даби завершился бой между Кириллом Горобцом и Магомедом Кабардиевым, где украинский спортсмен уступил единогласным решением судей.
Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок против Магомеда Кабардиева из Казахстана под песню «Хочу перемен» группы «Кино», передает ТАСС. Бой состоялся в весовой категории до 75 кг на турнире в ОАЭ.
Встреча продлилась три раунда и завершилась победой казахстанского спортсмена по решению всех судей. По информации агентства, для Горобца это поражение стало уже четвертым подряд.
Горобцу тридцать один год, на его счету тринадцать побед в смешанных единоборствах.
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