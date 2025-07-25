Украинский боец проиграл под песню Цоя на турнире ММА

Горобец проиграл Кабардиеву в ОАЭ под песню «Хочу перемен» группы «Кино»

Tекст: Денис Тельманов

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на поединок против Магомеда Кабардиева из Казахстана под песню «Хочу перемен» группы «Кино», передает ТАСС. Бой состоялся в весовой категории до 75 кг на турнире в ОАЭ.

Встреча продлилась три раунда и завершилась победой казахстанского спортсмена по решению всех судей. По информации агентства, для Горобца это поражение стало уже четвертым подряд.

Горобцу тридцать один год, на его счету тринадцать побед в смешанных единоборствах.

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