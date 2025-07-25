Росатом рассказал о будущем глобального сотрудничества в квантовой сфере

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие проходило с 22 по 25 июля, передает «Атом Медиа». В форуме участвовали ведущие ученые и молодые исследователи из девяти стран, включая Китай, Индию, Сингапур, Южную Корею и Индонезию. Российские команды представляли крупнейшие научные центры различных регионов страны.

За четыре дня конференции эксперты выступили с тридцатью докладами и представили сто пятьдесят презентаций. В один из дней российские квантовые стартапы смогли презентовать свои разработки широкой аудитории. Одним из ключевых событий стала дискуссия о роли искусства и медиа в популяризации образа ученого среди молодежи для подготовки кадров квантовой индустрии.

Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества. В ходе организованной Росатомом панели «Квант справедливости» участники подчеркнули важность формирования глобальных стандартов, чтобы сделать развитие квантовых технологий более прогнозируемым.

Директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева обратила внимание, что совместное использование квантовых технологий поможет решать важнейшие мировые задачи. «10 лет назад, в 2015 году Генеральная ассамблея ООН сформулировала Цели устойчивого развития ООН. За каждой из них стоит та или иная системная глобальная проблема. И кажется, что появление квантового компьютера должно дать ответ на существенную часть вопросов – таких как борьба с бедностью и голодом, здоровье, создание новых лекарств. Мы входим в эпоху, когда глобальные проблемы мы будем решать с применением квантовых технологий. Поэтому очень важно, чтобы эти технологии действительно стали достоянием мирового сообщества. Главный вопрос: как от квантовой гонки отдельных стран прийти к совместному использованию квантовых технологий с оглядкой на то, что эти технологии должны служить на благо человечества», – сказала она.

Советник генерального директора Росатома Руслан Юнусов добавил, что международный характер ICQT позволяет наладить сотрудничество и обменяться опытом, а квантовые технологии уже вышли на уровень глобальной конкуренции, затрагивая экономику и устойчивое развитие.

Ранее Росатом сообщил, что в России создали 20-кубитный квантовый компьютер.