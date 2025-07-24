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Эксперт: В России закончилось время мягкого отношения к коррупционерам
Эксперты Журавлев и Данилин объяснили серию задержаний региональных чиновников за коррупцию
Задержание коррупционеров по всей стране действует как сдерживающий фактор для нечистых на руку чиновников. Давление на коррупцию будет только усиливаться, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Его коллега Павел Данилин связывает недавние аресты высокопоставленных региональных руководителей, включая бывшего губернатора и действующего вице-губернатора, с ужесточением государственного контроля над бюджетными расходами.
«Возросшая активность государства на антикоррупционном треке создает условия для резкого сокращения «коррупционного налога». Время, когда можно было позволить себе мягкое отношение к коррупционерам, закончилось. Этот месседж идет с самого верха», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.
«Задержание коррумпированных чиновников по всей стране – безусловно, полезная мера, – продолжил собеседник. – С одной стороны, это действует как сдерживающий фактор для нечистых на руку чиновников, а с другой – дает людям уверенность: если пожаловаться на коррупционеров, это приведет к позитивным изменениям».
По его словам, сейчас главная задача – сократить число коррупционеров, «приучить их к мысли, что за взятки неизбежно последует наказание». «Они десятилетиями жили с абсолютной уверенностью в безнаказанности. Считали, что высокий пост дает право обогащаться незаконно. Уверен, давление на коррупцию будет только усиливаться», – добавил спикер.
По его словам, борьба с коррупцией позволяет государству эффективнее использовать бюджетные средства, больше тратить на социальные нужды россиян и сферу безопасности: «Эти деньги уйдут на решение задач общества, а не на обогащение отдельных чиновников. Нам необходимо больше вкладывать в «социалку» и оборону».
В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин напомнил, что с 2000 года были осуждены 18 глав регионов. «В России даже министров сажали за решетку, как в случае с Алексеем Улюкаевым. В целом, с 2014 года в среднем ежегодно возбуждается два уголовных дела, фигурантами которых становятся главы регионов», – напомнил политолог.
Также, подчеркнул он, сейчас усилился контроль за отдельными статьями бюджета социальной и оборонной направленности – теперь их проверяют с особой тщательностью. «При выявлении существенных нарушений к чиновникам немедленно применяют строгие меры. Неслучайно участились случаи, когда того или иного госслужащего привлекают к ответственности. Во многом это связано с многократно усилившимся контролем за расходованием бюджетных средств», – отмечает Данилин, добавив, что лично «очень давно не сталкивался с коррупцией».
В четверг сотрудники силовых ведомств провели обыски в администрации города Химки в Московской области. По информации ТАСС, следственные действия проводятся в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной. Ранее в розыск был объявлен экс-замглавы Химок Николай Минаев, против которого возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Задержанного в среду за взятки бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова решено этапировать из Тамбова в столицу. Также в четверг Мещанский суд столицы отправил под стражу руководителя управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Ранее тот же суд арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.
В среду вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов стал фигурантом дела о превышении полномочий вместе с управделами губернатора и правительства области Романом Менжинском и министром имущества области Эльдаром Белоусовым.
В начале недели Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта Новгородской области Константина Куранова. Чиновника обвиняют по ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.
На прошлой неделе силовики задержали начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Шамиля Ибрагимова и врио начальника Тиномагомеда Дигиева. Их подозревают в превышении служебных полномочий. В конце июня сотрудники ФСБ задержали начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии по обвинению в получении крупной взятки.
Кроме того, сейчас в суде рассматриваются громкие дела о коррупции среди бывших высокопоставленных чиновников Минобороны. В начале июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 года колонии и штраф в 25 миллионов рублей. Иванов также является фигурантом других дел, в том числе по взяточничеству.