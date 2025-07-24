Эксперт: В России закончилось время мягкого отношения к коррупционерам

Эксперты Журавлев и Данилин объяснили серию задержаний региональных чиновников за коррупцию

Tекст: Андрей Резчиков

«Возросшая активность государства на антикоррупционном треке создает условия для резкого сокращения «коррупционного налога». Время, когда можно было позволить себе мягкое отношение к коррупционерам, закончилось. Этот месседж идет с самого верха», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

«Задержание коррумпированных чиновников по всей стране – безусловно, полезная мера, – продолжил собеседник. – С одной стороны, это действует как сдерживающий фактор для нечистых на руку чиновников, а с другой – дает людям уверенность: если пожаловаться на коррупционеров, это приведет к позитивным изменениям».

По его словам, сейчас главная задача – сократить число коррупционеров, «приучить их к мысли, что за взятки неизбежно последует наказание». «Они десятилетиями жили с абсолютной уверенностью в безнаказанности. Считали, что высокий пост дает право обогащаться незаконно. Уверен, давление на коррупцию будет только усиливаться», – добавил спикер.

По его словам, борьба с коррупцией позволяет государству эффективнее использовать бюджетные средства, больше тратить на социальные нужды россиян и сферу безопасности: «Эти деньги уйдут на решение задач общества, а не на обогащение отдельных чиновников. Нам необходимо больше вкладывать в «социалку» и оборону».

В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин напомнил, что с 2000 года были осуждены 18 глав регионов. «В России даже министров сажали за решетку, как в случае с Алексеем Улюкаевым. В целом, с 2014 года в среднем ежегодно возбуждается два уголовных дела, фигурантами которых становятся главы регионов», – напомнил политолог.

Также, подчеркнул он, сейчас усилился контроль за отдельными статьями бюджета социальной и оборонной направленности – теперь их проверяют с особой тщательностью. «При выявлении существенных нарушений к чиновникам немедленно применяют строгие меры. Неслучайно участились случаи, когда того или иного госслужащего привлекают к ответственности. Во многом это связано с многократно усилившимся контролем за расходованием бюджетных средств», – отмечает Данилин, добавив, что лично «очень давно не сталкивался с коррупцией».

В четверг сотрудники силовых ведомств провели обыски в администрации города Химки в Московской области. По информации ТАСС, следственные действия проводятся в том числе с заместителем главы городского округа Химки Ириной Жданкиной. Ранее в розыск был объявлен экс-замглавы Химок Николай Минаев, против которого возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Задержанного в среду за взятки бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова решено этапировать из Тамбова в столицу. Также в четверг Мещанский суд столицы отправил под стражу руководителя управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Ранее тот же суд арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.

В среду вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов стал фигурантом дела о превышении полномочий вместе с управделами губернатора и правительства области Романом Менжинском и министром имущества области Эльдаром Белоусовым.

В начале недели Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта Новгородской области Константина Куранова. Чиновника обвиняют по ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

На прошлой неделе силовики задержали начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Шамиля Ибрагимова и врио начальника Тиномагомеда Дигиева. Их подозревают в превышении служебных полномочий. В конце июня сотрудники ФСБ задержали начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии по обвинению в получении крупной взятки.

Кроме того, сейчас в суде рассматриваются громкие дела о коррупции среди бывших высокопоставленных чиновников Минобороны. В начале июля Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 года колонии и штраф в 25 миллионов рублей. Иванов также является фигурантом других дел, в том числе по взяточничеству.