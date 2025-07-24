Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Мишустин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном
Перед началом Международной экологической конференции на курорте «Манжерок» премьер Армении Никол Пашинян провел двустороннюю встречу с Михаилом Мишустиным.
Переговоры между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Армении Николом Пашиняном прошли сегодня на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, передает ТАСС.
В делегацию от российской стороны вошли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко и замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.
Армянскую делегацию представили вице-премьер Мгер Григорян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян, министр окружающей среды Амбарцум Матевосян, посол Армении в России Гурген Арсенян и пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.
Пашинян прибыл в Россию с двухдневным визитом для участия в Международной экологической конференции, которая стартует завтра на том же курорте. Сегодняшняя встреча проходила в двустороннем формате и была посвящена вопросам российско-армянского сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.