Bloomberg: Импорт нефти, СПГ и угля из США в Китай сократился до нуля

Tекст: Алексей Дегтярев

В июне поставки сырой нефти из США в Китай впервые с 2021 года составили ноль, хотя годом ранее объем закупок достигал почти 800 млн долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на китайские таможенные данные.

Поставки сжиженного природного газа в июне также были на нуле четвертый месяц подряд, чему способствовали перекупки китайскими компаниями американских партий в Европу и Азию. Импорт угля из США во второй месяц подряд составил лишь несколько сотен долларов против более 90 млн долларов в прошлом году.

Резкое сокращение импорта связано с действующими с февраля пошлинами в 10–15% на эти товары и стратегическим сдвигом Пекина в сторону других поставщиков, прежде всего Саудовской Аравии и России, отмечается в материале.

Отказ от закупок американской нефти и других энергоносителей является ответом на сохраняющиеся тарифы, санкции против китайских компаний и общую напряженность в отношениях между странами.

Также отмечается, что сокращение закупок американских сельхозтоваров с Китаем носит сезонный характер, однако предварительные заказы на сою и кукурузу нового урожая на 2025–26 годы пока отсутствуют. Кроме того, снижение общего импорта продовольствия и энергоносителей связано с замедлением экономического роста Китая и переориентацией на внутренние и альтернативные источники.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай необходимо «наказать за субсидирование» российских военных действий на Украине.