В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
Премьер Грузии исключил «революцию безвиза»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность очередной попытки революции в стране в случае отмены «безвиза» с ЕС, действующего с 2017 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Европейская бюрократия предложила нам простую дилемму – это очередь за визой или сохранение мира, стабильности, развития страны, верховенства закона. Выбирать легко», – сказал он журналистам.
Глава правительства предположил, что «европейская бюрократия примет прагматичное решение, так как для нее невыгодно останавливать действие «безвиза» с Грузией.
Ираклий Кобахидзе объяснил это тем, что «если кто-то хочет устроить такой отменой пятую по счету попытку революции в Грузии за последние годы, то не добьется этого».
«Предыдущие четыре попытки были безуспешными, будет безуспешной и эта», – заявил он.
«Безвиз» – это единственное реальное, что получило наше население в процессе евроинтеграции. Оно не стоит в очереди за визами, и если и это отнимут у нас, то не останется больше ничего, чем торговаться с Грузией. Выбросят последний козырь, но ничего не добьются», – сказал он.
ЕС потребовал от Грузии ради сохранения либерального безвизового режима отозвать законы о прозрачности иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее Тбилиси обвинил Брюссель в конфликте с традиционными религиями.