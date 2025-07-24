Премьер Грузии исключил «революцию безвиза»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Европейская бюрократия предложила нам простую дилемму – это очередь за визой или сохранение мира, стабильности, развития страны, верховенства закона. Выбирать легко», – сказал он журналистам.

Глава правительства предположил, что «европейская бюрократия примет прагматичное решение, так как для нее невыгодно останавливать действие «безвиза» с Грузией.

Ираклий Кобахидзе объяснил это тем, что «если кто-то хочет устроить такой отменой пятую по счету попытку революции в Грузии за последние годы, то не добьется этого».

«Предыдущие четыре попытки были безуспешными, будет безуспешной и эта», – заявил он.

«Безвиз» – это единственное реальное, что получило наше население в процессе евроинтеграции. Оно не стоит в очереди за визами, и если и это отнимут у нас, то не останется больше ничего, чем торговаться с Грузией. Выбросят последний козырь, но ничего не добьются», – сказал он.

ЕС потребовал от Грузии ради сохранения либерального безвизового режима отозвать законы о прозрачности иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее Тбилиси обвинил Брюссель в конфликте с традиционными религиями.