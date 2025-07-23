Начались встречи молодежи с ветеранами СВО в рамках акции «Служу Отечеству»

Tекст: Дарья Григоренко

Всероссийская акция «Служу Отечеству», организованная Российским обществом «Знание» и фондом «Защитники Отечества», стартовала 23 июля и охватила 30 регионов. К участию в мероприятиях, которые проходят по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, уже присоединились около 30 тыс. человек. Акция направлена на укрепление связи поколений и воспитание патриотизма среди молодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Всероссийская акция "Служу Отечеству" – это важный шаг в укреплении связи поколений и воспитании настоящих патриотов. Сегодня как никогда необходимо, чтобы молодежь не только знала историю страны, но и чувствовала личную ответственность за ее будущее. Эта инициатива объединяет ветеранов, действующих защитников Родины и молодых ребят, передавая им бесценный опыт, правду о героизме предков и понимание того, что служение России – не только воинский долг, но и ежедневный труд в науке, культуре, экономике на благо страны. Гордимся теми, кто сегодня отстаивает интересы государства, и верим, что благодаря таким проектам новое поколение вырастет достойными гражданами, готовыми продолжать славные традиции», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ветераны СВО делятся своими историями и опытом с молодыми слушателями в разных городах, в том числе в Екатеринбурге, Калининграде и Тюмени. Например, в Екатеринбурге своим опытом делятся кавалер ордена Мужества Василий Берсенев и военкор Андрей Гусельников, а в Калининграде выступает награжденный медалью «За отвагу» Кирилл Сутыка. В Тюмени слушатели встретятся с Владиславом Вершининым, удостоенным медали Суворова.

В рамках акции планируются встречи с лекторами, инструкторами центра «Воин», военными медиками и членами ассоциаций ветеранов. Программа приурочена к государственным и памятным датам – Дню Военно-воздушных сил, Дню Военно-морского флота, Дню флага России. Специально для выступлений были подготовлены тематические лекции, раскрывающие преемственность поколений и подвиг защитников Отечества.

«Второй год подряд мы объединяем усилия с фондом «Защитники Отечества». Для нас это не просто акция, а важная миссия. Она дает уникальную возможность ветеранам СВО поделиться своим бесценным опытом, обрести новую социальную роль просветителей и наставников. А для молодежи это живой, честный разговор о настоящем героизме, долге и любви к Родине, возможность услышать истории служения Отечеству из первых уст. Такой диалог поколений необходим для сохранения нашей исторической памяти и воспитания настоящих патриотов страны», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Второй сезон акции стартовал 10 июля и уже объединил более 250 защитников, которые выступили с лекциями для 30 тыс. слушателей. По итогам мероприятий был создан видеоурочный курс по публичным выступлениям, который позволяет участникам эффективнее доносить свой опыт до молодежи.