Полиция Индии разоблачила фиктивное посольство Западной Арктики

Стало известно о задержании создателя фейкового посольства виртуального государства

Tекст: Денис Тельманов

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш обнаружила фиктивное посольство виртуальной Западной Арктики в пригороде Дели и задержала организатора, передает РИА «Новости».

По данным полиции, Харш Вардхан Джайн арендовал дом, выдавал себя за консула или посла вымышленных государств и оформлял поддельные документы для граждан и компаний. Он обещал трудоустройство за границей, а также подозревается в махинациях через неформальную систему хавала.

Замглавы полиции Амитабх Яш сообщил: «Обвиняемый управлял фиктивным посольством, выдавая себя за консула или посла виртуальных стран, таких как Западная Арктика, Себорга, Пульвия и Лодония, и передвигался на автомобилях с поддельными дипломатическими номерами».

В ходе обыска у него изъяли четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, 12 фейковых дипломатических паспортов, фальшивые документы с печатями министерства иностранных дел Индии, 34 резиновых штампа и две поддельные пресс-карты.

Также обнаружено 4,4 млн рупий наличными, иностранная валюта, документы различных компаний и 18 поддельных дипломатических номерных знаков. В полицию Кави Нагара подано заявление о расследовании, идет дальнейшее разбирательство.

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