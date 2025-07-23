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Главу Кочевского округа Пермского края Юркина отправили под домашний арест
Дзержинский районный суд Перми назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября главе Кочевского округа Александру Юркину, задержанному по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, Юркин был задержан силовиками во вторник, передает РИА «Новости».
Следствие считает, что при реализации программы обеспечения жильем детей-сирот в селе Кочево были закуплены 46 квартир на сумму не менее 50 млн рублей. Однако купленные объекты оказались с дефектами и признаками непригодности для проживания. Кроме того, выяснилось, что конкурсные процедуры при покупке жилья проходили с серьезными нарушениями.
Юркин стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан. В ведомстве отметили: «Дзержинский районный суд Перми назначил ему (Александру Юркину – ред.) меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября».
Ранее сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении полномочий.