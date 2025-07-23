Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Лавров обсудил с врио главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркобизнесом
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Хан Муттаки, в ходе которого обсуждались вопросы укрепления региональной безопасности, а также борьба с терроризмом и наркобизнесом.
В сообщении МИД отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества между двумя странами, передает РИА «Новости».
Лавров и Муттаки подчеркнули важность давних традиций дружбы и добрососедства между российским и афганским народами. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении экономических и гуманитарных связей, а также в совместных усилиях по обеспечению стабильности в регионе.
Особое место в разговоре заняли вопросы противодействия терроризму и совместная работа по борьбе с наркобизнесом. Российская сторона вновь выразила готовность к диалогу с Кабулом по ключевым вопросам региональной повестки, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена развивать диалог с Кабулом на разных уровнях, однако личные переговоры президента РФ Владимира Путина с афганским руководством пока не запланированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия признала Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.