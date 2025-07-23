Лавров обсудил с врио главы МИД Афганистана борьбу с терроризмом и наркобизнесом

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении МИД отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества между двумя странами, передает РИА «Новости».

Лавров и Муттаки подчеркнули важность давних традиций дружбы и добрососедства между российским и афганским народами. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении экономических и гуманитарных связей, а также в совместных усилиях по обеспечению стабильности в регионе.

Особое место в разговоре заняли вопросы противодействия терроризму и совместная работа по борьбе с наркобизнесом. Российская сторона вновь выразила готовность к диалогу с Кабулом по ключевым вопросам региональной повестки, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена развивать диалог с Кабулом на разных уровнях, однако личные переговоры президента РФ Владимира Путина с афганским руководством пока не запланированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия признала Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.