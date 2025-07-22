Полиция Молдавии сообщила о задержании олигарха Плахотнюка в Греции

Tекст: Вера Басилая

Бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк задержан в Греции, передает ТАСС. О задержании сообщили в Генеральном комиссариате полиции Молдавии, отметив, что информация поступила по официальным каналам связи Интерпола в Афинах.

В сообщении ведомства говорится, что задержаны два гражданина Молдавии. Имя второго задержанного гражданина не уточняется.

Ранее Интерпол объявил Владимира Плахотнюка в международный розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Тверской суд Москвы в 2019 году заочно арестовал бывшего главу Демократической партии Молдавии по делу о выводе из России 37 млрд рублей.