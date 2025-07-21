50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
Уровень Яузы поднялся на 2,5 метра из-за дождей в Москве
Из-за сильных ливней 21 июля уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра, сообщило ГУП «Мосводосток».
В результате вода затопила проезжую часть под Ростокинским мостом, ситуация находится на контроле специалистов.
«Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле «Мосводостока». В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», – отмечается в сообщении в Telegram-канале МУП «Мосводосток».
На месте дежурят сотрудники и необходимая техника. Специалисты ожидают снижения уровня воды, чтобы начать работы по откачке и восстановлению движения.
Ранее в результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост. В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную.
Ранее синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве.