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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    2 комментария
    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня

    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочная, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочная. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве, местами выпало более 57 мм воды.

    Фронт окклюзии «завис» над Москвой в понедельник, осадки в столице будут идти еще 4-5 часов, передает РИА «Новости».

    Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас основную роль в формировании погоды играет циклон, который вышел на запад Центрального федерального округа. Связанный с ним фронт окклюзии медленно движется с юго-востока на северо-запад через центральные области Европейской России, включая Москву.

    По словам Леуса, «осадки постепенно уже ослабевают, и те подтопления, которые еще есть в Москве, они, наверное, формируются из-за, скажем так, стекания в пониженные места тех дождей сильных, которые прошли несколько часов назад». В аэропортах Москвы фиксируются слабые ливни или дожди, интенсивность которых снижается.

    Тем временем в понедельник в Москве зафиксировано рекордное для 21 июля количество осадков с 1879 года. Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что на разных столичных метеостанциях выпало от 30,8 до 57,3 мм дождя, что значительно превышает прежний рекорд 2000 года. Окончательные данные о количестве выпавших осадков по Москве и области будут опубликованы после 21.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    Обильные осадки обрушились на Москву с ночи, в Зеленограде зафиксирован рекорд, а в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал частые дожди и грозы в Москве с понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице на предстоящей неделе практически ежедневно ожидаются осадки, а грозы наиболее вероятны в понедельник и вторник.

    Дожди и грозы прогнозируются в Москве на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность осадков особенно высока в первые два дня недели, но полностью исключить их нельзя и в среду с четвергом.

    Леус уточнил: «В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше – в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя».

    Температура днем составит от 22 до 25 градусов в понедельник и вторник, повысится до 25–28 градусов в среду и четверг, а в пятницу достигнет 26–29 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до 16–19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе в воскресенье ожидаются кратковременные осадки. Местами пройдут ливни с грозой и возможен град. Температура воздуха достигнет 25 градусов.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    21 июля 2025, 01:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух атаковавших Москву беспилотниках

    Tекст: Антон Антонов

    Два беспилотника были сбиты при попытке атаки на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбили два беспилотника, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    По словам Собянина, на местах падения обломков ведут работу специалисты экстренных служб города.

    Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Прием и выпуск рейсов разрешены только по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над регионами России силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа с 20.00 до 23.20 мск.

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    21 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве неблагоприятные погодные условия могут привести к изменению маршрутов и задержкам движения наземного транспорта на отдельных направлениях, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». В сообщении столичного департамента транспорта отмечается, что из-за погодных условий отдельные маршруты могут быть оперативно изменены.

    Москвичам рекомендовали быть внимательнее и обращать внимание на объявления водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уничтожены три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Три летевших на Москву беспилотника уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших на Москву. «Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил он позднее. Специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и тепло в понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром, а воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

    В понедельник москвичей ожидает облачная погода с дождями и возможной грозой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 16 градусов», отмечается в сообщении синоптиков.

    Ветер в этот день будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

    В области также прогнозируются облачность и дожди. Днем температура воздуха будет в пределах 21-26 градусов тепла, ночью – до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето ожидается лишь немного теплее обычного.

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    21 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Два БПЛА, летевшие на Москву, нейтрализованы, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

    Обломки дронов обнаружены, на место их падения прибыли сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Собянин уже сообщал об уничтожении силами противовоздушной обороны нескольких БПЛА на подлете к столице.

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    21 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    ПВО отразила попытку атаки беспилотников на Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена очередная попытка атаки беспилотников на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он сообщил об уничтожении «еще одного вражеского БПЛА, летевшего на Москву».

    Росавиация проинформировала в Telegram о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атакуют Московский регион. Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево.

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    21 июля 2025, 00:40 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Росавиация сообщила в Telegram, что ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское). В настоящее время все рейсы осуществляются только по согласованию с соответствующими авиационными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация уже вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в Шереметьево. В воскресенье Собянин сообщал об уничтожении БПЛА силами противовоздушной обороны.

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    21 июля 2025, 03:30 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожен летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что дрон уничтожен системами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московский регион.

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    21 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали сильный дождь в Москве до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Обильные осадки с ночи обрушились на Москву, в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    Сильный ливень, который начался минувшей ночью, может сохраниться местами в Москве до вечера, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре  уточнили: «В ближайший час с сохранением до 19:00 мск 21 июля в Москве местами ожидается очень сильный, ливневый дождь». Специалисты распространили соответствующее предупреждение для жителей города.

    В столице и по области до 21.00 действует желтый уровень погодной опасности, который символизирует потенциально опасные метеоусловия. Жителям и гостям Москвы рекомендовано использовать общественный транспорт, чтобы избежать заторов на дорогах. Департамент транспорта предупреждает о возможных затруднениях движения, особенно в центре города и на вылетных магистралях.

    Ситуационный центр и патрульные экипажи следят за обстановкой на дорогах, власти призывают водителей соблюдать осторожность: не нарушать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

    По данным комплекса городского хозяйства мэрии, за ночь и утро в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Например, в Зеленоградском округе выпало до 91 мм при норме 85 мм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром.

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    21 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    Трещины обнаружили в больницах Камчатки после серии землетрясений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В медучреждениях Камчатки после сильных землетрясений появились трещины, однако угрозы зданиям не зафиксировано, работа продолжается в обычном режиме.

    Трещины в зданиях больниц Камчатки обнаружили после серии землетрясений, самых сильных за последнее время, передает РИА «Новости». По данным краевого минздрава, разрушения носят незначительный характер, а угрозы для пациентов и персонала отсутствуют. Все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме.

    В детской городской поликлинике №1 обнаружили трещины в потолочных перекрытиях, однако несущие конструкции не повреждены, опасности для посетителей и сотрудников нет. Других повреждений в ходе осмотра не выявили.

    Губернатор Владимир Солодов поручил комиссиям завершить оценку состояния всех социальных объектов до 23 июля и как можно скорее организовать необходимые ремонтные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость землетрясения достигла семи баллов. На Камчатке предупредили о возможном цунами.

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    21 июля 2025, 07:17 • Новости дня
    Землетрясение в Бурятии ощутили жители Читы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 20 июля жители Читы почувствовали землетрясение силой до четырёх баллов, при этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

    Вечером 20 июля жители Читы почувствовали подземные толчки силой 3-4 балла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Забайкальского края. Эпицентр землетрясения находился в Бурятии, в 42 километрах от села Багдарин. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, а в самом эпицентре сила сейсмособытия достигла 6,9 балла.

    Расстояние между Читой и Багдарином составляет около 280 километров. Власти региона подчеркнули, что, несмотря на ощутимость землетрясения в Чите, разрушений и пострадавших на территории Забайкалья нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение. Ученые оценили вероятность возникновения афтершоков после землетрясения в Бурятии. В Кабанском районе Бурятии ранее произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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