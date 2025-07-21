В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочная. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.