В России предложено запретить закупки военной формы за рубежом

Володин поручил разработать запрет на закупку военной формы за границей

Tекст: Денис Тельманов

Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки, предусматривающие запрет на закупку военной формы за рубежом, передает ТАСС.

В пресс-службе Госдумы отметили: «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом».

Володин также призвал развивать отечественную легкую промышленность и отказаться от использования импортных тканей при производстве военной формы, что, по его словам, позволит создать рабочие места и развить технологии внутри страны. Спикер подчеркнул, что неправильно, когда бюджетные средства уходят в экономику других государств, если есть возможность производить все необходимое в России.

Инициатива получила широкий резонанс, поскольку касается не только укрепления оборонной независимости, но и поддержки отечественного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу изменений по комплектации и оформлению военной формы для высших офицеров и военнослужащих.

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