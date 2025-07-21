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    Как ВС РФ уничтожили сразу три установки ЗРК Patriot
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    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинина
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    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

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    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    3 комментария
    21 июля 2025, 19:40 • Новости дня

    В России предложено запретить закупки военной формы за рубежом

    Володин поручил разработать запрет на закупку военной формы за границей

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить законодательные поправки, направленные на полный отказ от закупки военной формы и тканей для нее за пределами России.

    Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки, предусматривающие запрет на закупку военной формы за рубежом, передает ТАСС.

    В пресс-службе Госдумы отметили: «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом».

    Володин также призвал развивать отечественную легкую промышленность и отказаться от использования импортных тканей при производстве военной формы, что, по его словам, позволит создать рабочие места и развить технологии внутри страны. Спикер подчеркнул, что неправильно, когда бюджетные средства уходят в экономику других государств, если есть возможность производить все необходимое в России.

    Инициатива получила широкий резонанс, поскольку касается не только укрепления оборонной независимости, но и поддержки отечественного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу изменений по комплектации и оформлению военной формы для высших офицеров и военнослужащих.

    В Москве прошел форум Народного фронта «Все для Победы!», посвященный итогам трех лет помощи участникам спецоперации. Семья Малий организовала гуманитарную помощь жителям Курахово. Ольга Язева основала проект «Швейные войска» для снабжения российских военных формой и одеждой.

    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    18 июля 2025, 21:02 • Новости дня
    Россиянам решили запретить заниматься бизнесом на дачных участках

    Планируется запретить кафе и гостиницы на дачных участках россиян

    Россиянам решили запретить заниматься бизнесом на дачных участках
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Госдуме обсуждают поправки, которые ограничат коммерческую деятельность на территориях садовых и огородных участков, включая запрет на открытие кафе и гостиниц.

    Государственная дума рассматривает законопроект, который вводит запрет на использование садовых и огородных участков под коммерческую деятельность, сообщает Ura.ru. Документ прошел второе чтение и опубликован на сайте Госдумы.

    В частности, предлагается запретить размещать на дачных участках кафе, гостиницы, гостевые дома и другие объекты, связанные с извлечением прибыли. Автор закона подчеркивает, что изменения направлены на возвращение садовых участков к их изначальному назначению – отдыху и личному пользованию. «Это позволит сократить число незаконных бизнесов и усилить контроль за использованием земли», – отмечается в пояснительной записке.

    Причиной для ужесточения правил стало массовое использование дачных участков в коммерческих целях. Закон, если его примут, вступит в силу осенью 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне могут оформить бесплатный земельный участок от государства в рамках федеральных программ.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночных взрывов в Киеве поврежден цех, который использовался для сборки беспилотных летательных аппаратов, по словам депутата Артема Дмитрука.

    Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

    Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

    Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    21 июля 2025, 07:22 • Новости дня
    Ростех сообщил о мгновенном обнаружении позиций противника «Пенициллином»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звукотепловой комплекс «Пенициллин» всего за несколько секунд определяет координаты вражеских орудий на Украине благодаря пассивному режиму и объединению трех типов данных, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» позволяет российским бойцам за считанные секунды выявлять огневые позиции противника и оперативно выдавать целеуказания для контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Представитель госкорпорации отметил: «Пенициллин – это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов – сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий – от минометов до тяжелых гаубиц».

    В Ростехе подчеркнули, что дальность обнаружения у комплекса значительная, и противник получает ответный удар прежде, чем ствол его орудия успевает остыть. «Пенициллин» способен вести разведку в любых погодных условиях и при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов, а его развертывание занимает минимальное время.

    Важным преимуществом комплекса назвали работу исключительно в пассивном режиме, что исключает его обнаружение противником с помощью средств радиопеленгования и постановки радиопомех. «Пенициллин» не излучает сигналов и остается недоступным для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт холдинга «Росэл» заявил о росте количества атак беспилотников в ближайшие годы. Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для навигации самолетов и беспилотников, которое позволило отказаться от спутниковой связи и прошло летные испытания перед запуском серийного производства. Корпорация Ростех начала выпуск системы «свой-чужой» для идентификации дронов.

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    20 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    WSJ узнала, как ФРГ обогнала Швейцарию в очереди на новые американские Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    США корректирует очередь из европейских стран за своими новыми системами Patriot, приобрести которые смогут те государства, которые избавятся от своих старых, передав их Украине, пишет WSJ.

    «Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», –  пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.

    Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.

    В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.

    В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.

    По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.

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    19 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Боец «Лакоста» рассказал об использовании ВСУ химвеществ для сброса с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты ВСУ использовали дроны для сброса самодельных отравляющих веществ на подземные укрытия российских военных, рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста».

    По его словам, ВСУ произвели сброс с дрона Mavic на позицию российских военнослужащих. Сбросили предмет, похожий на бутылку с отравляющим газом.

    «Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать этот отравляющий газ», – рассказал «Лакоста» РИА «Новости».

    Боец уточнил, ВСУ, зачастую используют самодельные химвещества,  замаскированные под бытовые предметы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    До этого глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    В свою очередь, микробиолог Игорь Никулин сказал газете «ВЗГЛЯД», что есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

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    20 июля 2025, 11:26 • Новости дня
    Tasnim сообщило о начале учений России и Ирана на Каспии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

    Иран и Россия проведут с 21 июля трехдневные совместные учения CASAREX 2025 в Каспийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim. В маневрах примут участие военно-морские силы обеих стран, а также сотрудники элитного иранского подразделения КСИР. Ожидается присутствие наблюдателей из других стран прикаспийского региона.

    В официальном сообщении уточняется: «Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня».

    Целью учений обозначено повышение морской безопасности и отработка взаимодействия военно-морских сил прикаспийских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Китая сообщило о проведении совместных учений флотов России, КНР и Ирана. Российские и иранские корабли провели совместное патрулирование в Каспийском море. Корабли ВМФ России, ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе.

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    19 июля 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области, где осмотрел новый многопрофильный медцентр, оснащенный современным оборудованием и телемедициной, сообщает Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, слеудет из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Особое внимание Белоусов уделил созданию условий для службы военнослужащих в условиях Крайнего Севера.

    В ходе визита министр ознакомился с многофункциональным медицинским центром, оснащенным новейшим оборудованием, где используют телемедицинские технологии для консультаций с федеральными специалистами. Белоусов подчеркнул, что приоритетом является создание условий для лечения и восстановления здоровья военных.

    Командование гарнизона доложило о состоянии фондов и перспективах развития военного городка. В семейном пространстве «Сопки. Семья» создан центр военно-социальной работы, где помогают военнослужащим с вопросами поддержки и трудоустройства. Белоусов поручил проработать введение штатных воинских должностей для раненых, желающих продолжить службу.

    Министр осмотрел незавершенные объекты, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, строительство которых было остановлено. Он распорядился ускорить решение вопросов с этими стройками и усилить контроль над возведением социальных объектов.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр».

    Белоусов также посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    19 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    «Северяне» разгромили штурмгруппу ВСУ в Кондратовке и сожгли дроном флаг Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    За сутки ВСУ на Сумском направлении предпринял восемь безуспешных контратак: в районе Алексеевки, две около Кондратовки и пять в Юнаковке. При попытке отбить позиции в Кондратовке противник был уничтожен бойцами группы войск «Север».

    «Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена, а вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группировки «Северный ветер».

    Всего к восьми контратакам на Сумском направлении противник привлек более 50 человек, из которых больше половины были уничтожено, 13 получили ранения и остались на линии боевого соприкосновения, остальные бежали.

    По словам «Северян», на Великобурлукском направлении удалось продвинуться на 400 метров в лесах восточнее и западнее села Меловое.

    На Волчанском и Липцовском направлениях были уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, станция РЭБ и вражеские пункты управления БПЛА.

    В Волчанске и лесных массивах ведется успешное наступление: зачищено 14 домовладений, из нескольких опорных пунктов в прилегающих лесных массивах выбиты враги.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В частности, российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    21 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Украинский военный сообщил о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир подразделения ВСУ рассказал о прибытии значительного числа наемников из Колумбии, которые задействованы в выполнении боевых задач.

    Около двух тысяч колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады с позывным «Гамлет» в эфире украинского YouTube-канала «Инсайдер».

    По его словам, «тысяча, даже две тысячи колумбийцев приехали».

    «Не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы. Главное, что они выполняют боевые задачи», – добавил украинский военный.

    Ранее представители российских силовых структур сообщали, что иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, подписавшие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, воюют в Сумской области. Также эту информацию подтверждали украинские военнопленные, уточняет собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последнюю неделю в боях у Луганской Народной Республики украинская сторона и иностранные наемники потеряли около 3700 человек убитыми и ранеными.

    Гражданин Испании Давид Фернандес был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Власти Колумбии намерены ограничить возможность своих граждан участвовать в вооруженных конфликтах за пределами страны из-за обеспокоенности проблемой наемничества.

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    19 июля 2025, 10:04 • Новости дня
    Володин рассказал о резком увеличении штрафов за навязывание услуг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила в первом чтении повышение штрафов для продавцов и компаний, которые навязывают гражданам дополнительные платные товары, услуги и работы.

    О этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомним, что в апреле был принят федеральный закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

    Володин отметил, что к невыгодным покупкам людей обычно принуждают с помощью манипуляций и угроз негативных последствий, вследствие чего стоимость навязанных товаров и услуг может достигать 50% от основных расходов.

    На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает штрафы для нарушителей. Для должностных лиц штраф будет составлять до 300 тыс. рублей вместо нынешних 4 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 1 млн рублей против прежних 40 тыс. рублей.

    По словам Володина, такие меры помогут защитить граждан от навязанных покупок и предотвратить нарушения со стороны продавцов и исполнителей услуг.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание страховки и дополнительных услуг при покупке без согласия клиента.

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    20 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    В Думе предложили смягчить требования к тонировке автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить технический регламент Таможенного союза по требованиям к тонировке передних боковых стекол.

    Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии с предложением смягчить требования к тонировке передних боковых стекол, передает ТАСС. Сейчас по ГОСТ светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не ниже 70%. За нарушение этих требований водителям грозит штраф в 500 рублей.

    В письме Нилов отметил, что в ряде южных стран и штатах Северной Америки, наоборот, предусмотрена ответственность за отсутствие тонировки. Он заявил: «Тщательное изучение такого опыта позволит скорректировать действующие нормы и требования под специфические климатические условия Евразийского союза, поможет усовершенствовать законодательство и в итоге разрешить частичную тонировку стекол в интересах автомобилистов».

    Парламентарий подчеркнул, что в некоторых регионах экономического союза температура воздуха достигает 30-40 градусов и выше. По его мнению, жара и прямые солнечные лучи создают опасные условия для водителей, мешая управлению и отвлекая внимание от дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД инициировало изменения в Кодекс об административных правонарушениях для уточнения ответственности за использование стекол с нарушенной светопропускной способностью. Автоэксперты и общественная организация «Автомобилисты России» выступили против разрешения тонировки передних стекол автомобилей.

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    21 июля 2025, 17:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 19 украинских дронов в российских регионах

    Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Московским регионом

    Tекст: Денис Тельманов

    В период с 12:20 до 15:00 дежурные расчеты перехватили серию украинских беспилотников над несколькими областями, включая Московский регион.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило о перехвате девятнадцати украинских беспилотников самолетного типа 21 июля в промежутке с 12:20 до 15:00 по московскому времени. Пять аппаратов были сбиты над Московским регионом, один из них направлялся в сторону Москвы.

    Шесть украинских дронов уничтожили над Брянской областью, четыре – над Орловской, по два – над Калужской и Смоленской областями. Эти данные озвучили в официальном сообщении ведомства.

    В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно отражена дежурными средствами противовоздушной обороны, жертв и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи Москвы был сбит беспилотник, и на месте его падения работают экстренные службы. В Тульской области за одну ночь нейтрализовали четыре беспилотника, жертв и разрушений не произошло. Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожили средствами ПВО.

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    21 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава «Украинской бронетехники» признал срыв контрактов по минометам

    Глава «Украинской бронетехники» заявил о невыполнении контрактов из-за отсутствия средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания из Киева не смогла выполнить госзаказы на производство минометов из-за нехватки финансирования, на разработку ПВО также не хватает денег, сообщил директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    Бельбас признал, что контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов остались невыполненными, сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Times.

    «Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов остались невыполненными из-за отсутствия финансирования», – заявил Бельбас.

    Издание также отмечает, что Украина начала работу над собственной системой противовоздушной обороны, но не располагает средствами на реализацию проекта. Киев не может позволить себе финансировать разработку и производство ПВО самостоятельно.

    По данным Национального банка Украины бюджетные расходы страны за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с планом. Основная часть средств была направлена на оборону и социальные выплаты.

    Для покрытия потребностей бюджета в июне Киеву понадобилось около 4 млрд внешней помощи, большая часть которой поступает в виде кредитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев потерял в Курской области более 5,5 тыс. единиц западной военной техники на сумму 7,8 млрд долларов, включая 396 танков и 530 артиллерийских орудий.

    В Верховной раде зарегистрировали законопроект о снятии уголовной ответственности с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины за нарушения оборонных контрактов.

    Украинского военного в Донбассе задержали при попытке сбыта украденного оружия на сумму более 1,7 млн гривен (40,7 тыс. долларов).

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