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Путин привлек конструкторов оружия к разработке научно-технического прогноза в России
Президент Владимир Путин внес изменения в положение о прогнозе научно-технологического развития России.
Согласно новому указу, к разработке прогноза теперь смогут привлекаться не только общественные, научные и иные организации, но и генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, а также руководители приоритетных технологических направлений, передает ТАСС.
Ранее участие в подготовке научно-технологического прогноза ограничивалось только представителями общественных и научных структур. Теперь ключевые специалисты в области вооружений будут напрямую вовлечены в этот процесс.
Прогноз научно-технологического развития России разрабатывается с 2023 года на период в шесть лет. Этот документ становится основой для принятия решений, в том числе связанных с обеспечением национальной безопасности, и представляется президенту страны.
Ранее Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ сообщил о намерении модернизировать объекты военной инфраструктуры и оснастить их современной техникой. Кроме того, российский лидер заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.