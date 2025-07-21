WSJ сообщила о гибели сотен палестинцев при раздаче помощи из-за хаотичной организации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хаотичная организация раздачи гуманитарной помощи в Газе приводит к гибели сотен человек, пишет ТАСС со ссылкой на расследование The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что помощь распределяется фондом GHF, а во время раздачи на пунктах скапливаются тысячи палестинцев, что приводит к дракам и давке, а также к стрельбе со стороны израильских военных и охранников.

Корреспондент WSJ стал свидетелем того, как за 15 минут были разобраны все продукты, после чего в толпе началась драка, а военные и частные охранники открыли предупредительный огонь. Такие сцены, по данным издания, происходят практически ежедневно на всех четырех пунктах GHF. Причиной хаоса называют малый объем предоставляемой помощи и присутствие армии Израиля у пунктов раздачи.

Офицеры и солдаты ЦАХАЛ сообщили, что открывают огонь по палестинцам, если те приближаются к позициям военных вопреки предупреждениям и установленным маршрутам. Один из военных заявил: «У нас есть негласное правило: если они подходят слишком близко и вы видите, что это может представлять угрозу для вас и вашего подразделения, то рисковать не стоит».

Продуктовые наборы включают муку, макароны, рис, масло, фасоль, чай и другие продукты, однако мясо в них, как правило, отсутствует. Плохая система оповещения о работе пунктов способствует скоплению людей перед закрытыми воротами, что провоцирует дополнительные конфликты. Также отмечены случаи нападения боевиков ХАМАС на получателей помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. В секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи погибли более десяти человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.