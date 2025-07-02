Власти Азербайджана назвали фейком сообщения о запрете обучения на русском языке

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство науки и образования Азербайджана назвало фейковыми сообщения о прекращении обучения на русском языке, передает РИА «Новости».

В социальной сети распространилась информация о якобы официальном уведомлении по приостановке преподавания на русском в школах и вузах страны.

Пресс-служба министерства отметила: «Это фейк. При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники». Власти подчеркнули, что не вводили никаких ограничений на обучение на русском языке.

Ранее появились сообщения о том, что власти Азербайджана планируют перевести все 340 русскоязычных школ на преподавание на азербайджанском языке в течение ближайших трех лет.

Москва отмечает попытки киевских властей оказать влияние на отношения России и Азербайджана, побуждая Баку к эмоциональным решениям.