Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Азербайджан опроверг прекращение обучения на русском языке
Власти Азербайджана назвали фейком сообщения о запрете обучения на русском языке
Информация о возможной приостановке преподавания на русском языке в Азербайджане была признана недостоверной официальными представителями страны.
Министерство науки и образования Азербайджана назвало фейковыми сообщения о прекращении обучения на русском языке, передает РИА «Новости».
В социальной сети распространилась информация о якобы официальном уведомлении по приостановке преподавания на русском в школах и вузах страны.
Пресс-служба министерства отметила: «Это фейк. При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники». Власти подчеркнули, что не вводили никаких ограничений на обучение на русском языке.
Ранее появились сообщения о том, что власти Азербайджана планируют перевести все 340 русскоязычных школ на преподавание на азербайджанском языке в течение ближайших трех лет.
Москва отмечает попытки киевских властей оказать влияние на отношения России и Азербайджана, побуждая Баку к эмоциональным решениям.