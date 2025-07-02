Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Полицейские задержали торговцев оружием в Ростове-на-Дону и Батайске
Сотрудники полиции в ходе обысков в двух городах обнаружили крупный арсенал боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ у задержанных подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативно-разыскные мероприятия в Ростове-на-Дону и Батайске позволили сотрудникам полиции задокументировать факты незаконной продажи патронов различных калибров, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Также были найдены полимерные банки с бездымным порохом. В ходе операции были задержаны двое подозреваемых.
В ходе обысков по адресам проживания задержанных обнаружено 183 коробки, в которых находилось около 4,5 тыс. боеприпасов разных калибров, 240 банок с бездымным порохом общей массой 120 килограммов, 26 единиц огнестрельного оружия, основные части пистолетов и штык-нож. Мероприятия проводились при участии сотрудников Росгвардии.
Возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения, расследование продолжается.
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