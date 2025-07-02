Карякин: Спортсмены вернутся на старты под своим флагом лишь после победы в СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования под своим флагом возможно только после победы в специальной военной операции, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация зависит не от обстоятельств в шахматах, а от общей политической обстановки и международных отношений России, прежде всего с США. «Мы все надеемся, что россиян допустят под флагом, под гимном России, но опять-таки смотреть нужно правде в глаза, я думаю, что до победы в специальной военной операции это вряд ли произойдет», – заявил Карякин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, клубы НХЛ выбрали пятерых россиян на драфте 2025 года. Егор Демин установил новый рекорд для российских баскетболистов на драфте НБА, став самым высоко задрафтованным игроком из России.