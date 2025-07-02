МИД: В Баку не возникало претензий к Sputnik Азербайджан

Tекст: Александра Юдина

Она отметила, что агентство функционировало на протяжении нескольких лет, сотрудники в основном были гражданами Азербайджана, а также работали граждане России, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что у азербайджанской стороны к агентству не было претензий ни по форме, ни по содержанию.

Дипломат также сообщила, что нынешние меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан связаны не с недовольством работой агентства, а другими причинами.

Захарова подчеркнула, что есть немало людей, которые хотели бы получить выгоду за счет отношений между двумя странами, однако им стоит быть осторожными. По ее словам, для народов России и Азербайджана дружеские отношения действительно чрезвычайно важны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Хотя задержанные являются гражданами России, МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев страны.

Азербайджан пошел на обострение отношений с Россией: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, провел обыск в офисе агентства Sputnik в Баку и арестовал его сотрудников. Кроме того, суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.