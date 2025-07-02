Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.0 комментариев
МИД: В Баку не возникало претензий к Sputnik Азербайджан
Претензий к деятельности информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в республике не было, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что агентство функционировало на протяжении нескольких лет, сотрудники в основном были гражданами Азербайджана, а также работали граждане России, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что у азербайджанской стороны к агентству не было претензий ни по форме, ни по содержанию.
Дипломат также сообщила, что нынешние меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан связаны не с недовольством работой агентства, а другими причинами.
Захарова подчеркнула, что есть немало людей, которые хотели бы получить выгоду за счет отношений между двумя странами, однако им стоит быть осторожными. По ее словам, для народов России и Азербайджана дружеские отношения действительно чрезвычайно важны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Хотя задержанные являются гражданами России, МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев страны.
Азербайджан пошел на обострение отношений с Россией: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, провел обыск в офисе агентства Sputnik в Баку и арестовал его сотрудников. Кроме того, суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.