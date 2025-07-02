Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.20 комментариев
Москвичам пообещали облачную и теплую погоду
В столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, при этом температура воздуха днем достигнет 20 градусов тепла.
В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем температура воздуха поднимется до 18-20 градусов тепла, ночью с среды на четверг возможно похолодание до плюс 13 градусов.
Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 741 миллиметр ртутного столба.
В Подмосковье температура днем будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а ночью может снизиться до плюс 10 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агроном дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. Роскосмос опубликовал снимок мощного циклона, который накрыл Москву. В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю наблюдений.