Москвичам пообещали облачную и теплую погоду

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем температура воздуха поднимется до 18-20 градусов тепла, ночью с среды на четверг возможно похолодание до плюс 13 градусов.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а ночью может снизиться до плюс 10 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агроном дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. Роскосмос опубликовал снимок мощного циклона, который накрыл Москву. В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю наблюдений.