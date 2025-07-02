МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотников на ЗАЭС

Tекст: Антон Антонов

«Команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотников, в результате которой на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как уточнили представители станции, АЭС атаковали шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них врезался в переднюю часть грузовика, еще несколько машин также получили повреждения. Позднее еще один беспилотник упал в том же районе, вызвав возгорание сухой растительности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что если информация подтвердится, данный инцидент должен считаться «совершенно неприемлемой атакой» у важного атомного объекта. Гросси подчеркнул, что такие атаки следует «немедленно прекратить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников станции в районе гидротехнических сооружений. Рабочие успели укрыться и не пострадали. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль.