Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Силы ПВО сбили 14 украинских дронов над четырьмя регионами
В четырех российских регионах дежурные расчеты ПВО ликвидировали украинские беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны.
В период с 11.30 до 15.00 восемь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, четыре – над Московской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Один беспилотник сбит в Тверской области, еще один уничтожен над Калужской областью.
Напомним, дежурные средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ над девятью регионами России.