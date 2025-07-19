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ВС России уничтожили до 30 единиц техники ВСУ за день
ВС России уничтожили до 30 единиц техники ВСУ за день в ДНР
Российские военные нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ на трассе Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, уничтожая колонны техники и препятствуя подвозу подкреплений.
Российские военные полностью взяли под контроль трассу Константиновка-Новая Полтавка в ДНР, серьезно нарушив снабжение Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Командир взвода разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава» рассказал, что за две недели российские бойцы уничтожали до 30 единиц украинской техники в день на этом направлении.
По его словам, до начала операций украинские военные регулярно подвозили на этой трассе боеприпасы и личный состав большими колоннами. «Две недели плотной работы, и противник перестал ездить. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу», – сообщил «Сава».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, включая освобождение поселка Торское. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило положение украинских войск. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.