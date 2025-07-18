Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Кремль: Путин и Эрдоган провели переговоры по Сирии и ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.
В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.
Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.
Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.