Кремль: Путин и Эрдоган провели переговоры по Сирии и ситуации на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.