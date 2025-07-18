Эрдоган рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины

Tекст: Валерия Городецкая

О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и мировые темы.

Эрдоган отметил значимость начала третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что страна готова принять встречу в Стамбуле, если обе стороны определят удобные для них даты переговоров.

«Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», – подчеркнули в администрации Эрдогана.

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.