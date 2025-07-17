Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров
Москва заявила о завершении обменных процедур и выразила готовность рассмотреть инициативы от Киева по следующему раунду переговоров.
Россия ожидает предложений от украинской стороны по проведению третьего раунда переговоров после завершения процедур обменов, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что еще предстоит завершить процесс обменов и провести досогласования по договоренностям второго этапа.
Песков подчеркнул: «Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласования проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда». Он добавил, что после этого Москва ждет от Киева конкретных предложений относительно нового этапа переговоров.
Также Песков сообщил, что на третьем раунде переговоров России и Украины предстоит обсудить проекты меморандумов, которыми стороны уже обменялись на предварительном этапе. «Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись», – заявил он.
По словам представителя Кремля, переговоры между Москвой и Киевом проходят в прямом формате, но при посредничестве Вашингтона. Песков уточнил, что Россия ведет именно прямые переговоры с представителями киевских властей, при этом посредническую помощь оказывает США.
На вопрос о возможном влиянии Европы на затягивание согласования нового раунда переговоров Песков ответил, что у Кремля нет достоверной информации о причастности ЕС к такому сценарию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва ожидает ответа от Киева по срокам третьего раунда переговоров.
В начале июля российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран. Предыдущий обмен проходил 26 июня.