МИД России заявил о возможном обнулении товарооборота с Евросоюзом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замглавы МИД России Александр Грушко не исключил возможность снижения товарооборота между Россией и Европейским союзом до нуля, передает ТАСС.

По его словам, в лучшие годы объем торговли с Евросоюзом достигал 417 млрд долларов в 2013 году, однако в прошлом году он составил всего 60 млрд долларов, а в нынешнем ожидается около 40 млрд долларов. Грушко подчеркнул, что не исключает дальнейшего падения показателя до минимального уровня.

Дипломат объяснил такую тенденцию тем, что Европейский союз утвердил уже 18-й пакет антироссийских санкций и стремится полностью отказаться от российских энергоносителей, включая нефть и газ. По мнению Грушко, в отношениях России с «историческим Западом» сейчас происходит «гибридная война» с применением всех инструментов экономического давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках новых ограничений Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.