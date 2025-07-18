Tекст: Дмитрий Зубарев

Стратегические цели Запада по истощению и развалу России не дали результата, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что западные страны сформулировали эти задачи, втягивая Россию в конфронтацию и используя Украину как анти-Россию, а также затягивая ее в структуры НАТО и Европейского союза.

Грушко отметил: «Если мы посмотрим на те стратегические цели, которые сформулировал для себя Запад, втягивая нас в эту конфронтацию через превращение Украины в анти-Россию, затягивая ее в НАТО и ЕС и используя страну как прямую угрозу коренным интересам безопасности Российской Федерации, то на всех направлениях они провалились». Он также добавил, что первое поражение Запада связано с положением на поле боя, второе – с провалом попыток экономического истощения России, а третье – с тем, что не удалось добиться распада страны. По его словам, результаты оказываются противоположными ожидаемым.

Четвертой неудачной задачей Запада Грушко назвал попытки полной изоляции России на международной арене. Он подчеркнул, что в действительности Россия сталкивается с постоянным интересом со стороны иностранных делегаций, а количество и значимость международных мероприятий с участием РФ только увеличиваются.

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