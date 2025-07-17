Захарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Захаровой, Зеленский на конференции в Риме призвал международных партнеров щедро поддержать Украину, утверждая, что страна уже расходует на это собственные средства, передает РИА «Новости».

Захарова поставила под сомнение, что речь идет о государственных финансах, и выразила сомнения по поводу источников этих средств. «Хочется задать вопрос: из какого такого своего кармана? Какой такой свой карман Зеленский имел в виду?» – сказала официальный представитель МИД.

Она добавила, что если речь идет о личных деньгах президента Украины, то этих средств хватило бы на обеспечение не только отопления для всей страны, но и, как выразилась Захарова, «можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить».

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.