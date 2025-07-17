Госдума одобрила поправки о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты приняли поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в транспортно-экспедиционной деятельности, сообщает ТАСС.

Поправки вводят штрафы до 5 тыс. рублей за заведомый поиск экстремистских материалов в интернете и использование средств обхода блокировок. Новая ст. 13.53 предусматривает административную ответственность за поиск и получение доступа к таким материалам, в том числе с помощью программ для обхода ограничений.

Также Дума одобрила поправки о штрафах до 500 тыс. рублей за рекламу VPN-сервисов. Для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для компаний – от 200 до 500 тыс. рублей. Эти изменения вносятся в ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, приняты поправки о введении ответственности за передачу абонентских номеров и данных для входа в личные интернет-аккаунты другим лицам. Закон дополняется статьями 13.29.1 и 13.29.2, устанавливающими наказание за предоставление номеров и идентификационных данных в нарушение законодательства о связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты поддержали введение административного штрафа до пяти тыс. рублей для граждан, ищущих в интернете заведомо экстремистские материалы, включая использование VPN.