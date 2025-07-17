Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Экс-следователь по делу о стрельбе в «Москва-Сити» вышел по УДО
Бывший следователь Следственного комитета России Левон Агаджанян, осужденный за фальсификацию доказательств, вышел по УДО после двух третей срока, сообщил его защитник.
Суд в Кирово-Чепецке удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Агаджаняна, осужденного на 11 лет за фальсификацию доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити», сказал собеседник ТАСС.
Агаджанян уже покинул колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке и возвращается к семье в Москву, добавил он.
Отмечается, что Агаджанян отбыл две трети назначенного срока. Суд удовлетворил прошение об УДО с первой попытки, и решение не было обжаловано, поэтому оно вступило в силу сразу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд в октябре 2024 года уменьшил на шесть месяцев срок заключения Агаджаняну.