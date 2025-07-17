Экс-следователь по делу о стрельбе в «Москва-Сити» вышел по УДО

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд в Кирово-Чепецке удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Агаджаняна, осужденного на 11 лет за фальсификацию доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити», сказал собеседник ТАСС.

Агаджанян уже покинул колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке и возвращается к семье в Москву, добавил он.

Отмечается, что Агаджанян отбыл две трети назначенного срока. Суд удовлетворил прошение об УДО с первой попытки, и решение не было обжаловано, поэтому оно вступило в силу сразу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд в октябре 2024 года уменьшил на шесть месяцев срок заключения Агаджаняну.