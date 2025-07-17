Песков: Депутатам следует подробно разъяснить суть законопроекта о VPN

Tекст: Алексей Дегтярев

Песков уточнил, что еще не ознакомился с законопроектом, не знает деталей, а потому не готов комментировать его суть, передает ТАСС.

«Тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин заявлял, что пользователей VPN в России не планируют привлекать к ответственности за обход блокировок. Привлечь к ответственности могут только владельцев VPN-сервисов, которые помогают обходить запреты.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский уточнял, что полиция не планирует проверять смартфоны граждан на наличие запрещенного контента.