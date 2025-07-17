Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков: Депутатам следует подробно разъяснить суть законопроекта о VPN
В Кремле подробно пока не ознакомились с разъяснениями о штрафах за экстремистские запросы и рекламе VPN, но депутатам нужно пояснить, что они подразумевают под этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что еще не ознакомился с законопроектом, не знает деталей, а потому не готов комментировать его суть, передает ТАСС.
«Тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин заявлял, что пользователей VPN в России не планируют привлекать к ответственности за обход блокировок. Привлечь к ответственности могут только владельцев VPN-сервисов, которые помогают обходить запреты.
Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский уточнял, что полиция не планирует проверять смартфоны граждан на наличие запрещенного контента.