Президент Колумбии предложил перенести статую Свободы в Латинскую Америку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резонансной инициативой, сообщает ТАСС. Он заявил, что если американские власти не намерены обеспечивать права мигрантов, то было бы логично переместить статую Свободы из Нью-Йорка в одну из стран Латинской Америки, например, в Картахену.

«Они считают себя высшей расой, будучи белыми. А ведь те, кто боролся за свободу, – это чернокожие, основавшие первую свободную территорию в Америке. Давайте договариваться о том, что действительно важно: о демократии и свободе. В противном случае эту статую из Нью-Йорка следует перенести в Картахену», – заявил Петро.

Он выразил недовольство политикой США по миграции, в частности, планами строительства во Флориде центра для содержания нелегальных иммигрантов на территории, где обитают крокодилы и другие опасные животные. По его словам, «демократы уже заявили: это преступление против человечности, пожалуйста, не совершайте его. Речь идет о демократии и свободе. Они собираются обращаться с нами как с рабами?»

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов может навредить США. Администрация США рассматривала возможность депортации нелегальных мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые уступки. Бывший президент Дональд Трамп депортировал из страны более 100 тыс. мигрантов.