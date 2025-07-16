Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Жительницу Ульяновской области осудили за поджог военкомата
Центральный окружной военный суд признал виновной жительницу Ульяновской области, изготовившей и применившей зажигательное устройство при атаке на военкомат, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Жительница населенного пункта Инза в Ульяновской области признана виновной в поджоге здания военного комиссариата по указанию украинских кураторов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима.
Суд установил, что с апреля по июнь 2023 года женщина была завербована лицами, находившимися на территории Украины и действующими в интересах ВСУ. В июне 2023 года она изготовила самодельное зажигательное устройство в своей квартире и совершила поджог, находясь на связи с кураторами через мессенджер Telegram. Все свои действия она транслировала по видеозвонку.
Преступление было пресечено сотрудниками ФСБ и МВД. Изначально уголовное дело расследовалось по статье о повреждении имущества, однако позже его переквалифицировали как теракт, совершенный организованной группой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае местный житель размещал в интернете призывы к насилию против сотрудников силовых ведомств. ФСБ установила факты публикаций с призывами к поджогам зданий военкоматов. Суд признал мужчину виновным в призывах к терроризму.
Ранее жителя Пермского края осудили за призывы в интернете к насилию против сотрудников силовых ведомств и поджогу военкоматов.