Жительницу Ульяновской области осудили за поджог военкомата

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница населенного пункта Инза в Ульяновской области признана виновной в поджоге здания военного комиссариата по указанию украинских кураторов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима.

Суд установил, что с апреля по июнь 2023 года женщина была завербована лицами, находившимися на территории Украины и действующими в интересах ВСУ. В июне 2023 года она изготовила самодельное зажигательное устройство в своей квартире и совершила поджог, находясь на связи с кураторами через мессенджер Telegram. Все свои действия она транслировала по видеозвонку.

Преступление было пресечено сотрудниками ФСБ и МВД. Изначально уголовное дело расследовалось по статье о повреждении имущества, однако позже его переквалифицировали как теракт, совершенный организованной группой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае местный житель размещал в интернете призывы к насилию против сотрудников силовых ведомств. ФСБ установила факты публикаций с призывами к поджогам зданий военкоматов. Суд признал мужчину виновным в призывах к терроризму.

Ранее жителя Пермского края осудили за призывы в интернете к насилию против сотрудников силовых ведомств и поджогу военкоматов.