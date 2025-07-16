Песков: Ядерные страны должны ответить за «подзуживание» неядерных

Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна

NYT: Швейцария могла предложить передать 17 комплексов Patriot Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

По информации NYT, Швейцарии оказались не нужны системы Patriot. В материале также говорится, что в настоящее время США располагают 60 комплексами из примерно 180, находящихся в мире.

Сейчас на Украине размещено около восьми комплексов Patriot, большинство из которых используется для противовоздушной защиты Киева, пишет издание. Германия собирается приобрести два дополнительных комплекса для поставки Вооруженным силам Украины, а Норвегия запланировала покупку еще одного.

Стоимость одной батареи Patriot составляет примерно 1 млрд долларов в зависимости от конкретной модели, а цена одной ракеты-перехватчика достигает 3,7 млн долларов. Для сравнения: ракеты JASSM стоят около 1,5 млн долларов, а ATACMS – не менее 1 млн долларов.

В материале подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не давал гарантий продажи Украине комплексов Patriot. При этом часть военной продукции может поступать из государств вне НАТО, что дает им приоритет при приобретении комплектующих. Такая практика уже применялась на протяжении текущего конфликта.

Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.