Bloomberg: Трамп отозвал половину нацгвардии из Лос-Анджелеса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии будут отозваны из Лос-Анджелеса после снижения уровня беспорядков в городе, передает Bloomberg. По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, «беззаконие в Лос-Анджелесе утихает». В городе останутся примерно 700 морских пехотинцев США.

Решение о развертывании гвардии было принято президентом Дональдом Трампом в начале июня – это первый случай за десятки лет, когда президент направил войска в американский город без запроса от штата или местных властей. Трамп заявлял, что около 4 тыс. военнослужащих необходимы для предотвращения беспорядков, угрожающих городу.

Масштабная федеральная операция началась после серии иммиграционных рейдов и протестов против депортаций. По данным городских властей, пик протестов пришелся на несколько центральных кварталов, где находятся федеральный изолятор и иммиграционный суд, но массовые протесты уже утихли, а комендантский час был отменен 17 июня.

Губернатор Гэвин Ньюсом, который подал в суд на администрацию Трампа, заявил, что оставшиеся войска «продолжают оставаться без миссии и без надежды вернуться к своим сообществам». Он призвал к полному выводу войск, назвав происходящее «театром».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала отзыв войск «отступлением» администрации Трампа и подчеркнула: «Это произошло потому, что жители Лос-Анджелеса были едины и стойки. Мы не перестанем добиваться прекращения подобных мер не только здесь, но и по всей стране».

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Рейд иммиграционной полиции США в Лос-Анджелесе перерос в стычки с протестующими. Дональд Трамп поблагодарил Нацгвардию за подавление беспорядков в городе.