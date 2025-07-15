Bloomberg: Бразильцы назвали тарифы Трампа вмешательством во внутренние дела страны

Tекст: Вера Басилая

Половина опрошенных бразильцев рассматривают решение Дональда Трампа ввести 50%-ные тарифы на товары из Бразилии как посягательство на суверенитет страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса AtlasIntel.

Так, 44,8% респондентов считают реакцию президента Бразилии, пригрозившего зеркальными мерами, адекватной. 51,2% опрошенных поддержали введение ответных тарифов, а 28,6% высказались за укрепление отношений с Китаем и другими соперниками США.

Большинство респондентов (62,2%) назвали инициативу Трампа необоснованной, а 40,9% указали в качестве причины участия Бразилии в объединении БРИКС. Более трети респондентов связывают действия Трампа с влиянием семьи Болсонару в США.

Опрос также показал, что рейтинг одобрения внешней политики Лулы да Силвы вырос до 60,2%. Почти половина бразильцев верят в способность администрации президента Бразилии договориться с США. Кроме того, 61,1% респондентов считают, что Лула да Силва лучше представляет Бразилию на международной арене по сравнению с Болсонару.

Имидж США и Трампа в Бразилии ухудшился: 63,2% опрошенных негативно относятся к Трампу, а доля негативно оценивающих США выросла до 50,5%. 48,6% респондентов опасаются значимого влияния тарифов на экономику, а 70% ожидают роста инфляции.

Ранее бразильские власти заявили, что экономика страны выдержит новые тарифы со стороны США. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что страна сможет обойтись без торговли с США и готова искать новых партнеров, если Вашингтон введет 50% пошлины на бразильские товары.

До этого президент США Дональд Трамп решил ввести 50% импортные пошлины на товары из Бразилии после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии предупредил США о возможном введении Закона о взаимности с 1 августа.